https://ru.sputnik.md/20211106/vaktsinatsiyu-poezdka-na-tanke-zheneve-sredi-privitykh-razygrayut-prizy-46215830.html
За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
Власти разных стран ломают голову, чтобы побудить граждан вакцинироваться от коронавируса, в Женеве разыгрывают поездку на танке
2021-11-06T19:32+0200
2021-11-06T19:32+0200
2021-11-06T20:01+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Власти Швейцарии озаботились вопросом, как побудить граждан вакцинироваться от коронавируса. Оригинальный выход нашли в Женеве: там все, кто привьется от COVID-19 с 8 по 14 ноября, станут участниками розыгрыша с необычными призами. Об этом заявило правительство кантона города, пишет МИР24.На следующей неделе, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Женеве запустят агитационную кампанию. Жителям города будут разъяснять, в чем польза прививок, а также предоставят возможность сделать первую дозу вакцины в определенные дни с возможностью выиграть один из призов:На эти цели власти Женевы выделили 96 миллионов франков.Заболеваемость коронавирусом в Швейцарии за последние семь дней выросла на 30%, регистрировалось в среднем 1,7 тысячи новых случаев в сутки.По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии было зарегистрировано 887 446 случаев заражения, от осложнений после перенесенной инфекции умерли 11 273 человека. Вакцинировано в стране 64,84% населения.
https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html
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в мире, танк, приз, женева, вакцинация
За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
19:32 06.11.2021 (обновлено: 20:01 06.11.2021)
На какие только уловки не идут власти разных стран, чтобы побудить граждан вакцинироваться от коронавируса.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.
Власти Швейцарии озаботились вопросом, как побудить граждан вакцинироваться от коронавируса. Оригинальный выход нашли в Женеве: там все, кто привьется от COVID-19 с 8 по 14 ноября, станут участниками розыгрыша с необычными призами. Об этом заявило правительство
кантона города, пишет МИР24
.
На следующей неделе, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Женеве запустят агитационную кампанию. Жителям города будут разъяснять, в чем польза прививок, а также предоставят возможность сделать первую дозу вакцины в определенные дни с возможностью выиграть один из призов:
посещение правительственного бомбоубежища в старом городе в сопровождении заместителя председателя Государственного совета;
экскурсия по озеру с навигационной полицией;
спуск на спецоборудовании с высотного здания с бригадой общественной безопасности;
катание на танке "Пиранья" по взлетно-посадочной полосе аэропорта Женевы;
посещение выставки бригады собак.
На эти цели власти Женевы выделили 96 миллионов франков.
Заболеваемость коронавирусом в Швейцарии за последние семь дней выросла на 30%, регистрировалось в среднем 1,7 тысячи новых случаев в сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии было зарегистрировано 887 446 случаев заражения, от осложнений после перенесенной инфекции умерли 11 273 человека. Вакцинировано в стране 64,84% населения.