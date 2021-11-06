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За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы
Власти разных стран ломают голову, чтобы побудить граждан вакцинироваться от коронавируса, в Женеве разыгрывают поездку на танке
2021-11-06T19:32+0200
2021-11-06T20:01+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Власти Швейцарии озаботились вопросом, как побудить граждан вакцинироваться от коронавируса. Оригинальный выход нашли в Женеве: там все, кто привьется от COVID-19 с 8 по 14 ноября, станут участниками розыгрыша с необычными призами. Об этом заявило правительство кантона города, пишет МИР24.На следующей неделе, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Женеве запустят агитационную кампанию. Жителям города будут разъяснять, в чем польза прививок, а также предоставят возможность сделать первую дозу вакцины в определенные дни с возможностью выиграть один из призов:На эти цели власти Женевы выделили 96 миллионов франков.Заболеваемость коронавирусом в Швейцарии за последние семь дней выросла на 30%, регистрировалось в среднем 1,7 тысячи новых случаев в сутки.По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии было зарегистрировано 887 446 случаев заражения, от осложнений после перенесенной инфекции умерли 11 273 человека. Вакцинировано в стране 64,84% населения.
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За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы

19:32 06.11.2021 (обновлено: 20:01 06.11.2021)
© Photo : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieТанк форсирует реку
Танк форсирует реку - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© Photo : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
На какие только уловки не идут власти разных стран, чтобы побудить граждан вакцинироваться от коронавируса.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Власти Швейцарии озаботились вопросом, как побудить граждан вакцинироваться от коронавируса. Оригинальный выход нашли в Женеве: там все, кто привьется от COVID-19 с 8 по 14 ноября, станут участниками розыгрыша с необычными призами. Об этом заявило правительство кантона города, пишет МИР24.
На следующей неделе, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Женеве запустят агитационную кампанию. Жителям города будут разъяснять, в чем польза прививок, а также предоставят возможность сделать первую дозу вакцины в определенные дни с возможностью выиграть один из призов:
посещение правительственного бомбоубежища в старом городе в сопровождении заместителя председателя Государственного совета;
экскурсия по озеру с навигационной полицией;
спуск на спецоборудовании с высотного здания с бригадой общественной безопасности;
катание на танке "Пиранья" по взлетно-посадочной полосе аэропорта Женевы;
посещение выставки бригады собак.
На эти цели власти Женевы выделили 96 миллионов франков.
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Заболеваемость коронавирусом в Швейцарии за последние семь дней выросла на 30%, регистрировалось в среднем 1,7 тысячи новых случаев в сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии было зарегистрировано 887 446 случаев заражения, от осложнений после перенесенной инфекции умерли 11 273 человека. Вакцинировано в стране 64,84% населения.
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