https://ru.sputnik.md/20211106/vaktsinatsiyu-poezdka-na-tanke-zheneve-sredi-privitykh-razygrayut-prizy-46215830.html

За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы

За вакцинацию - поездка на танке: в Женеве среди привитых разыграют призы

Власти разных стран ломают голову, чтобы побудить граждан вакцинироваться от коронавируса, в Женеве разыгрывают поездку на танке

2021-11-06T19:32+0200

2021-11-06T19:32+0200

2021-11-06T20:01+0200

коронавирус

в мире

танк

приз

женева

вакцинация

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Власти Швейцарии озаботились вопросом, как побудить граждан вакцинироваться от коронавируса. Оригинальный выход нашли в Женеве: там все, кто привьется от COVID-19 с 8 по 14 ноября, станут участниками розыгрыша с необычными призами. Об этом заявило правительство кантона города, пишет МИР24.На следующей неделе, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Женеве запустят агитационную кампанию. Жителям города будут разъяснять, в чем польза прививок, а также предоставят возможность сделать первую дозу вакцины в определенные дни с возможностью выиграть один из призов:На эти цели власти Женевы выделили 96 миллионов франков.Заболеваемость коронавирусом в Швейцарии за последние семь дней выросла на 30%, регистрировалось в среднем 1,7 тысячи новых случаев в сутки.По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Швейцарии было зарегистрировано 887 446 случаев заражения, от осложнений после перенесенной инфекции умерли 11 273 человека. Вакцинировано в стране 64,84% населения.

https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html

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в мире, танк, приз, женева, вакцинация