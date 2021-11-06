https://ru.sputnik.md/20211106/vfondakh-medstrakhovaniya-moldovy-nakopleno-bolee-9-milliardov-leev-46209506.html
В фондах медстрахования Молдовы накоплено более 9 миллиардов леев
В фондах медстрахования Молдовы накоплено более 9 миллиардов леев
В фондах медицинского страхования накоплено более 9 миллиардов леев
2021-11-06T19:00+0200
2021-11-06T19:00+0200
2021-11-06T19:59+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) за десять месяцев 2021 года накопила в фондах обязательного медицинского страхования (ОМС) около 9,2 миллиарда леев.Из них более 4,6 миллиарда – собственные доходы НМСК, без трансфертов из государственного бюджета. Накопления увеличились более чем на 2,5 миллиона леев, или на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Большая часть дохода поступает от взносов на медицинское страхование в виде процента от заработной платы. Они достигли 4,4 миллиарда леев, что на 581 миллион больше, чем за тот же период прошлого года.Трансферты из государственного бюджета выросли почти на 2 миллиарда. Взносы по обязательному срочному страхованию здоровья превысили 131 миллион, сократившись на 3,7 миллиона по сравнению с первыми десятью месяцами 2020 года.Компания также отчиталась и о расходах. За первые десять месяцев этого года расходы составили более 9 миллиардов 183 миллиона леев, основная часть была переведена поставщикам медицинских услуг и фармацевтических препаратов.
https://ru.sputnik.md/20211027/kislorodnaya-stantsiya-covid-19-moldexpo-45951750.html
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медицина, фармацевтика, медицинское страхование, в молдове, молдова, нмск
В фондах медстрахования Молдовы накоплено более 9 миллиардов леев
19:00 06.11.2021 (обновлено: 19:59 06.11.2021)
По сравнению с тем же периодом прошлого года накопления в системе ОМС выросли более чем на треть.
КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) за десять месяцев 2021 года накопила в фондах обязательного медицинского страхования (ОМС) около 9,2 миллиарда леев.
Из них более 4,6 миллиарда – собственные доходы НМСК, без трансфертов из государственного бюджета. Накопления увеличились более чем на 2,5 миллиона леев, или на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Большая часть дохода поступает от взносов на медицинское страхование в виде процента от заработной платы. Они достигли 4,4 миллиарда леев, что на 581 миллион больше, чем за тот же период прошлого года.
Трансферты из государственного бюджета выросли почти на 2 миллиарда. Взносы по обязательному срочному страхованию здоровья превысили 131 миллион, сократившись на 3,7 миллиона по сравнению с первыми десятью месяцами 2020 года.
Компания также отчиталась и о расходах. За первые десять месяцев этого года расходы составили более 9 миллиардов 183 миллиона леев, основная часть была переведена поставщикам медицинских услуг и фармацевтических препаратов.