https://ru.sputnik.md/20211106/zagadki-i-prorochestva-poslednego-filma-emilya-lotyanu-46197047.html

Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну

Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну

Будущий румынский министр в роли милиционера, и беспризорники на стадионе – малая часть странностей фильма "Скорлупа", который почти никто не видел.

2021-11-06T07:30+0200

2021-11-06T07:30+0200

2021-11-06T07:30+0200

общество

в молдове

молдова

эмиль лотяну

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1223/70/12237024_0:334:2608:1801_1920x0_80_0_0_a173aaad57f379b9a777d9bbeda1d190.jpg

Маэстро молдавского кино Эмилю Лотяну 6 ноября 2021 года исполнилось бы 85. Он был талантливым и энергичным, и, по мнению хорошо знавших его людей, полон планов на будущее. К превеликому сожалению, провидение распорядилось иначе и Лотяну покинул этот мир в 2003 году.Рассказывать о вкладе Лотяну в молдавский и мировой кинематограф сейчас не стоит – информации об этом более чем достаточно. Работы его изучены, отмечены призами международных фестивалей и любимы народом. Иногда его поругивают – мол из-за него еще советскую Молдавию стали представлять во всем мире некой цыганской вольницей – с конями, таборами, плясками и обязательно голой женской грудью. На мой взгляд это не самые плохие ассоциации, особенно если вспомнить бешенный успех фильмов Эмира Кустурицы, который начал эксплуатацию балканско-цыганской тематики много позже – в 1988. Только у Кустурицы трагизм был изначально замешан на абсурдном юморе, а у Лотяну – на поэтике и романтизме."Скорлупа" (второе название "Митинг на Старой Почте") – это последний законченный фильм Лотяну. Грандиозная работа с бюджетом в 3 миллиона советских рублей. Фильм стал самым масштабным и продолжительным из всех ранее снятых на территории современной Молдовы: его продолжительность - 3 часа 27 минут. Оператор фильма Олег Пахотин рассказал на своем канале о съемках, послушать и увидеть кадры из фильма можно тут.Когда кинорежиссер показывает нам историю, это у него может получиться хорошо или не очень. Но когда он создает целый мир – это уже следующий уровень таланта и ответственности. Фильм "Скорлупа" именно из таких – это фильм про вымышленный мир c неординарными личностями.А теперь - к интересным фактам о фильме "Скорлупа".И самая главная загадка: фильм "Скорлупа" невозможно посмотреть. Говорят, когда-то его показывали по телевизору. Говорят, и в кинотеатре. А еще говорят – интернет помнит все. В отношении последнего творения Лотяну эта присказка не работает. Фильма нет на онлайн-платформах, его нет на торрентах, его невозможно скачать бесплатно или за деньги, у "пиратов" и у честных сайтов. Последняя и самая масштабная работа лучшего кинорежиссера Молдовы неизвестна и недоступна зрителю. Представить себе подобное с другими режиссерами, даже менее известными, просто невозможно. Смогут ли ценители кино увидеть этот фильм? Почему творчество Маэстро не представлено человечеству в полном объеме? Вероятно, вернуть фильм зрителям могут чиновники от министерств культуры некогда общего культурного и географического пространства. Хотелось бы на это надеяться.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

в молдове, молдова, эмиль лотяну