Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Загадки и пророчества последнего фильма Эмиля Лотяну
© Sputnik / А. Корнющенко/
Будущий румынский министр в роли милиционера, и беспризорники на стадионе – малая часть странностей фильма "Скорлупа", который почти никто не видел.
Маэстро молдавского кино Эмилю Лотяну 6 ноября 2021 года исполнилось бы 85. Он был талантливым и энергичным, и, по мнению хорошо знавших его людей, полон планов на будущее. К превеликому сожалению, провидение распорядилось иначе и Лотяну покинул этот мир в 2003 году.
Рассказывать о вкладе Лотяну в молдавский и мировой кинематограф сейчас не стоит – информации об этом более чем достаточно. Работы его изучены, отмечены призами международных фестивалей и любимы народом. Иногда его поругивают – мол из-за него еще советскую Молдавию стали представлять во всем мире некой цыганской вольницей – с конями, таборами, плясками и обязательно голой женской грудью. На мой взгляд это не самые плохие ассоциации, особенно если вспомнить бешенный успех фильмов Эмира Кустурицы, который начал эксплуатацию балканско-цыганской тематики много позже – в 1988. Только у Кустурицы трагизм был изначально замешан на абсурдном юморе, а у Лотяну – на поэтике и романтизме.
© Кадр из фильма "Скорлупа"Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
© Кадр из фильма "Скорлупа"
"Скорлупа" (второе название "Митинг на Старой Почте") – это последний законченный фильм Лотяну. Грандиозная работа с бюджетом в 3 миллиона советских рублей. Фильм стал самым масштабным и продолжительным из всех ранее снятых на территории современной Молдовы: его продолжительность - 3 часа 27 минут. Оператор фильма Олег Пахотин рассказал на своем канале о съемках, послушать и увидеть кадры из фильма можно тут.
Когда кинорежиссер показывает нам историю, это у него может получиться хорошо или не очень. Но когда он создает целый мир – это уже следующий уровень таланта и ответственности. Фильм "Скорлупа" именно из таких – это фильм про вымышленный мир c неординарными личностями.
© Кадр из фильма "Скорлупа"Борис Бекет в фильме "Скорлупа"
Борис Бекет в фильме "Скорлупа"
© Кадр из фильма "Скорлупа"
А теперь - к интересным фактам о фильме "Скорлупа".
По сюжету действия этой фантасмагории и бессарабского водевиля происходят на Старой Почте. Только не в исторической части Кишинева с этим названием, а в некой "небесной", существующей в сознании режиссера. Населенной странными людьми, наделенными страстями, желаниями и характерами. И снимал Лотяну свою "Старую Почту" в районе Пушкинской горки. На живописном пустыре возле не менее живописного старого здания. Здание снесли лет 15 назад, а пустырь заполнился модными новостроями. Рядом была новая школа, и ее ученики стали первыми зрителями "Скорлупы". Вначале дети не понимали назначение реквизита – телефонной будки, вывесок на латинице и плакатов, потом некоторые школьники участвовали в съемках массовки. С годами реквизит растащили, весь район кардинально изменился.
В роли милиционера, лейтенанта Осташку, снялся румынский актер Мирча Дьякону. Позже он стал министром культуры Румынии, а в 2014 – депутатом Европарламента.
В фильме есть сцена криминальных разборок подростковых банд на стадионе. Через десятилетия это стало печальной кишиневской реальностью – именно на территории разрушенного Республиканского стадиона обитают беспризорники нового времени. Пророчество.
В "Скорлупе" сыграл Эмиль Лотяну-младший, сын режиссера. Это стало его единственной работой в художественном кино.
Оценки фильма диаметрально противоположны. Светлана Тома говорила, что считает "Скорлупу" лучшим фильмом Лотяну. Некоторые же кинокритики называли фильм откровенным бредом и полнейшим провалом.
© Кадр из фильма "Скорлупа"Кадр из фильма "Скорлупа"
1/5
© Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
© Sputnik / Serghei Turcanu
Место съемок фильма "Скорлупа" в 2021 году
2/5
© Sputnik / Serghei Turcanu
Место съемок фильма "Скорлупа" в 2021 году
© Кадр из фильма "Скорлупа"Кадр из фильма "Скорлупа"
3/5
© Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"Кадр из фильма "Скорлупа"
4/5
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"Мирча Дьякону, Кадр из фильма "Скорлупа"
5/5
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"
Мирча Дьякону, Кадр из фильма "Скорлупа"
1/5
© Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
2/5
© Sputnik / Serghei Turcanu
Место съемок фильма "Скорлупа" в 2021 году
3/5
© Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
4/5
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"
Кадр из фильма "Скорлупа"
5/5
© Screenshot / Кадр из фильма "Скорлупа"
Мирча Дьякону, Кадр из фильма "Скорлупа"
И самая главная загадка: фильм "Скорлупа" невозможно посмотреть. Говорят, когда-то его показывали по телевизору. Говорят, и в кинотеатре. А еще говорят – интернет помнит все. В отношении последнего творения Лотяну эта присказка не работает. Фильма нет на онлайн-платформах, его нет на торрентах, его невозможно скачать бесплатно или за деньги, у "пиратов" и у честных сайтов. Последняя и самая масштабная работа лучшего кинорежиссера Молдовы неизвестна и недоступна зрителю. Представить себе подобное с другими режиссерами, даже менее известными, просто невозможно. Смогут ли ценители кино увидеть этот фильм? Почему творчество Маэстро не представлено человечеству в полном объеме? Вероятно, вернуть фильм зрителям могут чиновники от министерств культуры некогда общего культурного и географического пространства. Хотелось бы на это надеяться.