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Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
© AP Photo / Yorgos KarahalisГреческая полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Огнеборцы в Афинах вышли на митинг, который разгоняли водометами: местный журналист получил травмы.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Серьезные травмы получил журналист Афинского агентства новостей (АМНА) во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомета, представитель прессы получил перелом ноги в двух местах, передает РИА Новости со ссылкой на Союз фоторепортеров Греции EFE.
Пожарные, которых летом называли героями за борьбу с сильнейшим распространением огня в 40-градусную жару, осенью остались без работы. Это обусловлено тем, что большую часть огнеборцев власти набирают на только на пожароопасный сезон.
На митинг в пятницу съехались "сезонные" пожарные со всей Греции, они требовали постоянную работу вместо временных контрактов. При разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Серьезные ранения получил и работавший на освещении митинга журналист.
"Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - цитирует агентство заявление Союза фоторепортеров.
"Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - цитирует агентство заявление Союза фоторепортеров.
"Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - также говорится в сообщении.
Впоследствии выяснилось, что у журналиста диагностировано два перелома ноги.
Полиция Греции официально заявила, что ведет расследование.
Впоследствии выяснилось, что у журналиста диагностировано два перелома ноги.
Полиция Греции официально заявила, что ведет расследование.