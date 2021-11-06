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Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции
Огнеборцы в Афинах вышли на митинг, который разгоняли водометами: местный журналист получил травмы.
2021-11-06T09:35+0200
2021-11-06T09:35+0200
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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Серьезные травмы получил журналист Афинского агентства новостей (АМНА) во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомета, представитель прессы получил перелом ноги в двух местах, передает РИА Новости со ссылкой на Союз фоторепортеров Греции EFE.Пожарные, которых летом называли героями за борьбу с сильнейшим распространением огня в 40-градусную жару, осенью остались без работы. Это обусловлено тем, что большую часть огнеборцев власти набирают на только на пожароопасный сезон.На митинг в пятницу съехались "сезонные" пожарные со всей Греции, они требовали постоянную работу вместо временных контрактов. При разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Серьезные ранения получил и работавший на освещении митинга журналист."Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - цитирует агентство заявление Союза фоторепортеров."Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - также говорится в сообщении.Впоследствии выяснилось, что у журналиста диагностировано два перелома ноги.Полиция Греции официально заявила, что ведет расследование.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html
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в мире, полиция, греция, пожарные, афины, демонстрация

Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции

09:35 06.11.2021
© AP Photo / Yorgos KarahalisГреческая полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих
Греческая полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Огнеборцы в Афинах вышли на митинг, который разгоняли водометами: местный журналист получил травмы.
КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Серьезные травмы получил журналист Афинского агентства новостей (АМНА) во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомета, представитель прессы получил перелом ноги в двух местах, передает РИА Новости со ссылкой на Союз фоторепортеров Греции EFE.
Пожарные, которых летом называли героями за борьбу с сильнейшим распространением огня в 40-градусную жару, осенью остались без работы. Это обусловлено тем, что большую часть огнеборцев власти набирают на только на пожароопасный сезон.
На митинг в пятницу съехались "сезонные" пожарные со всей Греции, они требовали постоянную работу вместо временных контрактов. При разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Серьезные ранения получил и работавший на освещении митинга журналист.

"Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - цитирует агентство заявление Союза фоторепортеров.
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"Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - также говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что у журналиста диагностировано два перелома ноги.

Полиция Греции официально заявила, что ведет расследование.
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