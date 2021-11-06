https://ru.sputnik.md/20211106/zhurnalist-poluchil-raneniya-vo-vremya-razgona-mitinga-pozharnykh-gretsii-46207666.html

Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции

Журналист получил ранения во время разгона митинга пожарных в Греции

Огнеборцы в Афинах вышли на митинг, который разгоняли водометами: местный журналист получил травмы.

2021-11-06T09:35+0200

2021-11-06T09:35+0200

2021-11-06T09:35+0200

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik.Серьезные травмы получил журналист Афинского агентства новостей (АМНА) во время разгона полицией митинга пожарных в Афинах - его сбили струей из водомета, представитель прессы получил перелом ноги в двух местах, передает РИА Новости со ссылкой на Союз фоторепортеров Греции EFE.Пожарные, которых летом называли героями за борьбу с сильнейшим распространением огня в 40-градусную жару, осенью остались без работы. Это обусловлено тем, что большую часть огнеборцев власти набирают на только на пожароопасный сезон.На митинг в пятницу съехались "сезонные" пожарные со всей Греции, они требовали постоянную работу вместо временных контрактов. При разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет. Один пожарный получил серьезные травмы руки, ему пришлось ампутировать палец.Серьезные ранения получил и работавший на освещении митинга журналист."Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струей из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", - цитирует агентство заявление Союза фоторепортеров."Коллега в то время находился в конкретной точке, выбранной оператором машины (для сброса воды), в результате чего он потерял равновесие и повредил ногу", - также говорится в сообщении.Впоследствии выяснилось, что у журналиста диагностировано два перелома ноги.Полиция Греции официально заявила, что ведет расследование.

https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html

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в мире, полиция, греция, пожарные, афины, демонстрация