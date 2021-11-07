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Что ждет экономику Молдовы
Что ждет экономику Молдовы
Как развивалась и что ждет экономику Молдовы: прогнозы озвучил эксперт Александр Стратан
2021-11-07T11:51+0200
2021-11-07T11:51+0200
радио
в молдове
прогноз
экономика
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Экономических проблем в Молдове – более, чем достаточно. Это и отсутствие налаженной индустрии, и вопросы с реализацией молдавской плодоовощной продукции, и значительные показатели безработицы, и постоянный отток трудоспособного населения за границу.Молдова продолжает оставаться одной из беднейших стран Европы, а говорить о каком-то прогнозируемом экономическом росте и вовсе не приходится. В таких условиях возникает вопрос: а есть ли вообще "рецепт" излечения молдавской экономики от перманентного, непрекращающегося кризиса, либо положение дел так и продолжит оставаться удручающим? Об этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экономическим экспертом Александром Стратаном.
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Андрей Петрик
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в молдове, прогноз, экономика, видео

Что ждет экономику Молдовы

11:51 07.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт рассказал о том, что необходимо сделать властям, чтобы оживить экономику Молдовы.
Экономических проблем в Молдове – более, чем достаточно. Это и отсутствие налаженной индустрии, и вопросы с реализацией молдавской плодоовощной продукции, и значительные показатели безработицы, и постоянный отток трудоспособного населения за границу.
Молдова продолжает оставаться одной из беднейших стран Европы, а говорить о каком-то прогнозируемом экономическом росте и вовсе не приходится.
В таких условиях возникает вопрос: а есть ли вообще "рецепт" излечения молдавской экономики от перманентного, непрекращающегося кризиса, либо положение дел так и продолжит оставаться удручающим? Об этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экономическим экспертом Александром Стратаном.
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