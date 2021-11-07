https://ru.sputnik.md/20211107/chto-zhdet-ekonomiku-moldovy-46219866.html

Что ждет экономику Молдовы

Что ждет экономику Молдовы

Как развивалась и что ждет экономику Молдовы: прогнозы озвучил эксперт Александр Стратан

2021-11-07T11:51+0200

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радио

в молдове

прогноз

экономика

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Экономических проблем в Молдове – более, чем достаточно. Это и отсутствие налаженной индустрии, и вопросы с реализацией молдавской плодоовощной продукции, и значительные показатели безработицы, и постоянный отток трудоспособного населения за границу.Молдова продолжает оставаться одной из беднейших стран Европы, а говорить о каком-то прогнозируемом экономическом росте и вовсе не приходится. В таких условиях возникает вопрос: а есть ли вообще "рецепт" излечения молдавской экономики от перманентного, непрекращающегося кризиса, либо положение дел так и продолжит оставаться удручающим? Об этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экономическим экспертом Александром Стратаном.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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