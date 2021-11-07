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Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID
Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID
Специалист объяснил, почему считает, что введение обязательной вакцинации от коронавируса в России необходимо.
2021-11-07T17:25+0200
2021-11-07T17:25+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Справиться с возможным появлением более опасных штаммов SARS-CoV-2 в России поможет введение обязательной вакцинации, полагает член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.Как пишут "Известия", заявления прозвучали 7 ноября в эфире "Радио России". По мнению Чумакова, те, кто сейчас противится вакцинации, потом "будут благодарны". Эксперт уточнил, что сейчас уровень коллективного иммунитета в России необходим на уровне 80%.Иммунолог Ирина Ярцева 26 октября, комментируя "Известиям" введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан во всех регионах России, отметила, что масштабной вакцинацией населения сбивается массовый рост заболеваемости, снимается нагрузка на здравоохранение. Помимо вакцинации необходимо постоянно ревакцинироваться, чтобы максимально снизить передачу вируса, рассказала специалист. Зачастую граждан невозможно побудить сделать прививку никакими другими способами, чем только такими мерами, как обязательной вакцинацией отдельных категорий.
https://ru.sputnik.md/20211106/vaktsinatsiyu-poezdka-na-tanke-zheneve-sredi-privitykh-razygrayut-prizy-46215830.html
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в мире, россия, вакцинация

Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID

17:25 07.11.2021
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
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Специалист объяснил, почему считает, что введение обязательной вакцинации от коронавируса в России необходимо.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Справиться с возможным появлением более опасных штаммов SARS-CoV-2 в России поможет введение обязательной вакцинации, полагает член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Как пишут "Известия", заявления прозвучали 7 ноября в эфире "Радио России".
"Я считаю, что должна быть принудительная вакцинация", — отметил он.
По мнению Чумакова, те, кто сейчас противится вакцинации, потом "будут благодарны". Эксперт уточнил, что сейчас уровень коллективного иммунитета в России необходим на уровне 80%.
"А если дальше так будет продолжаться, будет еще следующий [штамм], "Эпсилон", например, какой-нибудь, то, возможно, что надо и 90% будет [вакцинировать], понимаете, поголовно", — добавил Чумаков.
Иммунолог Ирина Ярцева 26 октября, комментируя "Известиям" введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан во всех регионах России, отметила, что масштабной вакцинацией населения сбивается массовый рост заболеваемости, снимается нагрузка на здравоохранение.
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Помимо вакцинации необходимо постоянно ревакцинироваться, чтобы максимально снизить передачу вируса, рассказала специалист. Зачастую граждан невозможно побудить сделать прививку никакими другими способами, чем только такими мерами, как обязательной вакцинацией отдельных категорий.
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