https://ru.sputnik.md/20211107/ekspert-vystupil-za-vvedenie-rf-obyazatelnoy-vaktsinatsii-covid-46227667.html

Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID

Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID

Специалист объяснил, почему считает, что введение обязательной вакцинации от коронавируса в России необходимо.

2021-11-07T17:25+0200

2021-11-07T17:25+0200

2021-11-07T17:25+0200

коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Справиться с возможным появлением более опасных штаммов SARS-CoV-2 в России поможет введение обязательной вакцинации, полагает член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.Как пишут "Известия", заявления прозвучали 7 ноября в эфире "Радио России". По мнению Чумакова, те, кто сейчас противится вакцинации, потом "будут благодарны". Эксперт уточнил, что сейчас уровень коллективного иммунитета в России необходим на уровне 80%.Иммунолог Ирина Ярцева 26 октября, комментируя "Известиям" введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан во всех регионах России, отметила, что масштабной вакцинацией населения сбивается массовый рост заболеваемости, снимается нагрузка на здравоохранение. Помимо вакцинации необходимо постоянно ревакцинироваться, чтобы максимально снизить передачу вируса, рассказала специалист. Зачастую граждан невозможно побудить сделать прививку никакими другими способами, чем только такими мерами, как обязательной вакцинацией отдельных категорий.

https://ru.sputnik.md/20211106/vaktsinatsiyu-poezdka-na-tanke-zheneve-sredi-privitykh-razygrayut-prizy-46215830.html

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в мире, россия, вакцинация