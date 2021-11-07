https://ru.sputnik.md/20211107/gde-v-kishineve-7-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46221117.html

Где в Кишиневе 7 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 7 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 7 ноября

2021-11-07T10:20+0200

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коронавирус

кишинев

молдова

вакцинация

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 7 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, у рынка Ceucari.Автобус расположится в секторе Центр, на ул. Н. Тестемицану, 3 (магазин Kaufland).Где будут находиться пункты вакцинации 8 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого национального собрания.Автобус расположится в Трушенах по улице Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ Zurzulea.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211107/volontery-otpravilis-v-sela--agitirovat-za-vaktsinatsiyu-46219135.html

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кишинев, молдова, вакцинация, в молдове