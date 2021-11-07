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Главная причина энергокризиса в Европе: мнение Германа Грефа
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© Sputnik / Алексей Даничев/
Герман Греф в интервью РИА Новости прокомментировал нынешнюю ситуацию в области энергетики в Европе.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах являются главными причинами энергетического кризиса в Европе, однако в основе лежат ошибки в планировании европейскими странами своего энергоперехода, об этом заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.
На стоимость электричества для жителей Европы влияет сразу несколько факторов. Так, в последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда, пишет агентство.
На стоимость электричества для жителей Европы влияет сразу несколько факторов. Так, в последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда, пишет агентство.
"Причин энергетического кризиса в Европе несколько. Во-первых, в связи с высокими темпами восстановления мировой экономики обострилась глобальная конкуренция за энергоносители. Во-вторых, сократилось производство возобновляемой энергии, в первую очередь, ветровыми электростанциями", - отметил Греф.
В качестве третьей причины эксперт называет рекордно низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах и отсутствие дополнительных поставок, несмотря на дефицит. Так, активный период отбора газа из своих ПХГ Европа начала 13 октября, при этом на момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%. Это на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
"Мы считаем, что текущий энергетический кризис в Европе — это не кризис возобновляемой электроэнергетики, а кризис планирования энергоперехода и газовый кризис. Здесь я соглашусь с президентом России, который указал на недостатки планирования европейского энергоперехода, отметив, что европейские регуляторы совершили ошибку, отказавшись от системы долгосрочных газовых контрактов. Ведь ранее более 90% газа европейцы приобретали по долгосрочным контрактам, и это гарантировало им стабильность всех условий", - говорит Греф.
Наблюдаемый в настоящее время ценовой бум на энергоносители и рост стоимости электроэнергии не меняют правил игры, считает он, однако выявленные системные проблемы нуждаются в совместном решении. Глава Сбербанка допускает, что Еврокомиссия и национальные правительства пересмотрят приоритеты энергетической политики по итогам 2021 года.
"Однако уже сейчас очевидно, что декарбонизация российской экономики должна базироваться на формировании устойчивой корзины низкоуглеродных источников энергии, включая атомные и гидроэлектростанции, а также газовую генерацию, оснащенную системами улавливания и захоронения углекислого газа", - заключил Греф.
Герман Греф возглавляет правление "Сбербанка России" с 28 ноября 2007 года.