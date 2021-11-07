https://ru.sputnik.md/20211107/khvatit-kanikul-shkolniki-moldovy-vozvraschayutsya-za-party-46230361.html

Хватит каникул: школьники Молдовы возвращаются за парты

Хватит каникул: школьники Молдовы возвращаются за парты

Ученики вернутся в школы, но им придется отработать пропущенные дни

2021-11-07T20:15+0200

2021-11-07T20:15+0200

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общество

образование

каникулы

школа

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Осенние каникулы закончились, в понедельник ученики возвращаются в школу. В этом году осенние каникулы были продлены на неделю в связи с увеличением числа новых случаев COVID-19.Ранее Министерство образования и исследований объявило, что каникулы в школах продлятся 9 дней, начнутся 23 октября и завершатся 31 октября. Однако по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья период каникул был продлен до 7 ноября для образовательных учреждений в населенных пунктах, где был объявлен "красный код" эпидемиологической опасности по коронавирусу.Родители недовольны продлением каникулНекоторые родители были недовольны таким решением властей. Около тысячи человек подали петицию в правительство с требованием отменить продление каникул.Однако в Министерстве образования и исследований повторно сослались на решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.По данным местных профильных органов в сфере образования, до 7 ноября были продлены каникулы для 422 образовательных учреждений.Как школьники будут отрабатывать пропущенные дниПо решению Минобразования, ученики будут отрабатывать уроки, которые они должны были посещать в обычном режиме 1-7 ноября.Вместе с тем пока не опубликовано четкого расписания, по которому школьники будут отрабатывать занятия. Как и когда это произойдет, решит каждое учебное заведение, однако отработка должна завершиться до конца первого семестра.Вместе с тем министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что в настоящее время риск закрытия школ невысок, поскольку эпидемиологическая ситуация в Молдове "намного лучше, чем была".

https://ru.sputnik.md/20211101/krasnyy-kod-shkola-gagauzia-prodlili-osennie-kanikuly-46082275.html

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2021

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образование, каникулы, школа, в молдове