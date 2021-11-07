https://ru.sputnik.md/20211107/kogda-neytralka-opasna-eksperty-pravilnom-ispolzovanii-korobki-avtomat-46231034.html

Когда "нейтралка" опасна: эксперты - о правильном использовании коробки-автомат

Когда "нейтралка" опасна: эксперты - о правильном использовании коробки-автомат

Специалисты назвали одну из самых опасных привычек современных водителей.

2021-11-07T20:45+0200

2021-11-07T20:45+0200

2021-11-07T20:45+0200

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Несколько самых опасных действий, которые допускают водители, переходящие с механической коробки передач на автоматическую, перечислила "Российская газета". Как отмечает источник, зачастую в заблуждение автолюбителей вводит буква N на площадке селектора.Если же машину с коробкой-автомат буксируют в положении N, ее двигатель должен работать, иначе не сработает масляный насос.Не только коробке передач, но и двигателю вредит, если автомобиль с коробкой-автомат припаркован на склоне. "Трансмиссионное масло утекает далеко от заборника насоса. В результате после пуска мотора смазка в автоматическую коробку либо не поступает, либо поступает в минимальных количествах, а это особенно актуально для зимнего периода, когда масло в коробке густеет", - отмечает источник.Практически наверняка вызовет перегрев смазочной жидкости долгое буксование в снегу, грязи или песке - как отмечают специалисты, 15 минут таких пробуксовок на рыхлом грунте - и коробка-автомат наверняка перейдет в аварийный режим.И еще один момент, на который обращают внимание эксперты. Если владелец машины с коробкой-автомат хочет скорее вывести ее из строя, то главное - как можно больше дрифтовать. Долгую пробуксовку, как и крутящий момент, в течение длительного времени автоматическая коробка передач выдержать не способна.

https://ru.sputnik.md/20210211/top-sovet-lifehack-dlya-voditeli-zima-kak-perezhit-moroz-33586360.html

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в мире, автомобиль, правила