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Когда "нейтралка" опасна: эксперты - о правильном использовании коробки-автомат
Когда "нейтралка" опасна: эксперты - о правильном использовании коробки-автомат
Специалисты назвали одну из самых опасных привычек современных водителей.
2021-11-07T20:45+0200
2021-11-07T20:45+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Несколько самых опасных действий, которые допускают водители, переходящие с механической коробки передач на автоматическую, перечислила "Российская газета". Как отмечает источник, зачастую в заблуждение автолюбителей вводит буква N на площадке селектора.Если же машину с коробкой-автомат буксируют в положении N, ее двигатель должен работать, иначе не сработает масляный насос.Не только коробке передач, но и двигателю вредит, если автомобиль с коробкой-автомат припаркован на склоне. "Трансмиссионное масло утекает далеко от заборника насоса. В результате после пуска мотора смазка в автоматическую коробку либо не поступает, либо поступает в минимальных количествах, а это особенно актуально для зимнего периода, когда масло в коробке густеет", - отмечает источник.Практически наверняка вызовет перегрев смазочной жидкости долгое буксование в снегу, грязи или песке - как отмечают специалисты, 15 минут таких пробуксовок на рыхлом грунте - и коробка-автомат наверняка перейдет в аварийный режим.И еще один момент, на который обращают внимание эксперты. Если владелец машины с коробкой-автомат хочет скорее вывести ее из строя, то главное - как можно больше дрифтовать. Долгую пробуксовку, как и крутящий момент, в течение длительного времени автоматическая коробка передач выдержать не способна.
https://ru.sputnik.md/20210211/top-sovet-lifehack-dlya-voditeli-zima-kak-perezhit-moroz-33586360.html
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в мире, автомобиль, правила

Когда "нейтралка" опасна: эксперты - о правильном использовании коробки-автомат

20:45 07.11.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
Специалисты назвали одну из самых опасных привычек современных водителей.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Несколько самых опасных действий, которые допускают водители, переходящие с механической коробки передач на автоматическую, перечислила "Российская газета".
Как отмечает источник, зачастую в заблуждение автолюбителей вводит буква N на площадке селектора.
"Годами передвигаясь на "механике", водители думают, что "нейтраль" будет способствовать экономии топлива. Именно так они поступали, когда подъезжали к светофору накатом. Однако такие действия буквально убивают автоматическую коробку, поскольку в этом режиме масляный насос перестает работать. Это значит, что детали трансмиссии не смазываются", - отмечают авторы публикации.
Если же машину с коробкой-автомат буксируют в положении N, ее двигатель должен работать, иначе не сработает масляный насос.
Не только коробке передач, но и двигателю вредит, если автомобиль с коробкой-автомат припаркован на склоне. "Трансмиссионное масло утекает далеко от заборника насоса. В результате после пуска мотора смазка в автоматическую коробку либо не поступает, либо поступает в минимальных количествах, а это особенно актуально для зимнего периода, когда масло в коробке густеет", - отмечает источник.
Практически наверняка вызовет перегрев смазочной жидкости долгое буксование в снегу, грязи или песке - как отмечают специалисты, 15 минут таких пробуксовок на рыхлом грунте - и коробка-автомат наверняка перейдет в аварийный режим.
И еще один момент, на который обращают внимание эксперты. Если владелец машины с коробкой-автомат хочет скорее вывести ее из строя, то главное - как можно больше дрифтовать. Долгую пробуксовку, как и крутящий момент, в течение длительного времени автоматическая коробка передач выдержать не способна.
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