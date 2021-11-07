https://ru.sputnik.md/20211107/kto-predal-stefana-iii-velikogo-i-pochemu-on-zavoeval-valakhiyu-46196120.html

Кто предал Стефана III Великого и почему он завоевал Валахию

Кто предал Стефана III Великого и почему он завоевал Валахию

В середине XV века развернулась ожесточенная борьба за валашский престол между молдавским княжеством и ставленниками ее внешнеполитических соперников.

2021-11-07T09:15+0200

2021-11-07T09:15+0200

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общество

в молдове

штефан чел маре

история

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Молдавские войска 8 ноября 1473 года, под командованием воеводы и господаря Молдавского княжества Стефана III и дружин его союзника и протеже воеводы Басараба, двинулись к границам Молдавии и заняли позиции у реки Милков в Мунтении – так в Молдавии называли Угровлахию, или Валашское княжество, – Валахию. Цель этого похода заключалась в свержении с валашского престола ставленника османов господаря Раду III Красивого.Стефан III желал посадить на трон в Бухаресте своего человека. Внешнеполитической задачей Стефана III было усиление стратегического положения Молдавии в регионе за счет тесного взаимодействия с Валашским княжеством против Османской империи. В свою очередь, Венгрия вела войну с Османской империей и также была заинтересована в ресурсах Валахии против турок. Польша пыталась балансировать, находясь в сложных отношениях с московским Великим князем и Крымским ханством. Крымское ханство в тот момент было союзником Московского княжества. Еще существовавшее к тому времени небольшое крымское княжество Феодоро искало союзников против Османской империи в Сучаве и Москве. Так или иначе, в эту войну были втянуты и другие государства Европы, а также Святой престол в Риме и Константинопольский патриархат, роль которого в этот период до конца не ясна.В этой большой политической игре разворачивались многочисленные войны за ресурсы и территории, при этом союзнические конфигурации менялись в зависимости от ситуации.Польша и МолдавияЕще в 1375 году господарь Молдавского княжества Петр Мушат, пришедший к власти в результате борьбы за престол с группировкой, поддерживающей предыдущего, отравленного, господаря Юрия Кориатовича, присягнул на верность королю Ягайло, королеве Ядвиге, их законным наследникам и короне Польского королевства, объявив себя, свой народ, свою страну, крепости Молдавии "и другие владения в вечном послушании". В ответ на это польский сюзерен документально закрепил и гарантировал права Петра Мушата на "Волошскую землю всю, вдоль всех ее границ, по реке Колочин и через поле Болохова до Днестра и по Днестру вниз до Черного моря". Молдавское княжество несколько сот лет находилось в сфере интересов Польского королевства.Соглашение о союзе диктовалось также торговыми интересами – например, купцы Львова получили льготы для своих товаров на молдавских таможнях. Надо отметить, что через Молдавию шли важнейшие торговые дороги, связывающие Северное и Северо-Западное Причерноморье с некоторыми европейскими государствами.В 1390 году при посредничестве молдавского господаря был заключен валашско-польский союзнический договор. Он укреплял положение Молдавии.В 1410 году молдавский отряд, посланный Александром Добрым на помощь польскому королю, принял участие в решающей битве у Грюнвальда против рыцарей Тевтонского ордена.Впрочем, молдавско-польский союз был непрочным, Польша вела свою игру, порой нарушая союзнические обязательства, когда того требовали интересы короны. К таким, например, относился договор 1412 года с Венгрией, по условиям которого Килия отходила Венгрии, а Белгород – Польше – в случае отказа молдавского господаря выступить против османов.Мирча Старый и его отношения с Османской империейВ 1354 году турки, форсировав пролив Дарданеллы, начали завоевание Балканских провинций Восточной Римской империи (она же Романия, иначе называемая Византия) и самостоятельных государств – Болгарии, Сербии и других. Границы Османской империи достигли Дуная, южных пределов Угровлахии и Молдавского княжества.В 1395 году в борьбе за власть в Угровлахии одна из группировок обращается за помощью к султану и получают ее – весной этого года османские войска вторглись на территорию страны. Посланный на помощь воеводе Мирче (Мирча Старый) венгерский отряд был разбит османами и дружинами претендента на валашский трон Влада (Влад I Узурапатор из рода Басарабов). Летом король Венгрии Сигизмунд сам возглавил поход в Угровлахию на помощь Мирче, однако, понеся потери, войска короля вернулись в Венгрию.Столица Угровлахии – в то время Арджеш – была захвачена сторонниками Влада, занявшего престол, и подчинилась султану. Мирча бежал в Трансильванию, но вскоре, Влад был низвергнут боярами, а Мирча вновь занял трон. Впоследствии он участвует на стороне венгров в крестовом походе против турок, закончившемся поражением крестоносцев 25 сентября 1396 под Никополем в Болгарии.В 1409 году Мирча Старый стал активным участником одной из турецких партий, боровшихся за власть. После смерти султана Баязида, его империя распалась на несколько частей, а три его сына (Сулейман, Мехмед и Иса) объявили себя султанами в разных областях страны.Еще один сын Баязида, Муса, по поручению своего брата Мехмеда (султана в Восточной Анатолии) прибыл на корабле из Синопа в Угровлахию, где был принят Мирчей и заключен союз. Валашский господарь согласился оказать военную помощь Мусе в борьбе за власть в Румелии и даже выдал за него замуж свою дочь. В том же 1409 году Муса с валашским войском переправился через Дунай и вторгся во владения старшего сына Баязида Сулеймана – Румелию (восточные районы покоренной османами Болгарии). Вначале Муса осадил крепость Месембрию (современный Несебр), но не смог ее взять, а затем одержал победу в битве под Ямболом над частью войска Сулеймана и занял Галлиполи, объявив себя султаном.Однако в борьбе со своим братом Мехмедом Муса потерпел поражение и бежал в Угровлахию, что привело к краху надежд Мирчи Старого и большим неприятностям для страны. Кроме того, Мирча покровительствовал еще одному сыну Баязида Мустафе, который открыто выступил против своего брата Мехмеда. В 1415 году Мирча начал платить османскому султану Мехмеду дань, кроме того, турки к этому времени прочно утвердились в княжестве, получив от валашского воеводы на левом берегу Дуная Турну и Джурджу, где были построены мощные фортификационные сооружения, используемые не только для обороны, но и как форпосты для будущих наступательных действий.После смерти Мирчи за валашский трон ведется ожесточенная борьба претендентов – его сыновей и внуков, поддерживаемых с одной стороны Венгрией, с другой – Турцией. В эту борьбу вмешивается и господарь молдавского княжества Стефан III, которому помогал заполучить власть господарь Угровлахии Влад III Цепеш (известный также как Влад Дракула). Было ясно, что в случае перехода Угровлахии под полный контроль Османской империи, Молдавия станет слишком уязвимой перед лицом турецкого вторжения на суше – на границе с Угровлахией не было мощных крепостей. Со стороны моря, устья Дуная и на Днестре юго-западные границы Молдавии прикрывали мощные крепости – Килия, Белгород, Тигина.В этих условиях Стефан III предпринимает несколько военных кампаний против валашского воеводы Раду III – турки дали ему прозвище Красивый. Он был ставленником и другом султана Мехмеда II Завоевателя, братом Влада Дракулы и отцом третьей жены Стефана III Великого.Как Стефан захватил замок Дымбовица20 ноября 1472 года войска Стефана III атаковали и разбили дружины Раду III. В этой битве виктория досталась Стефану. Как сообщают летописи, Раду потерял убитыми 64 тысячи человек.Валашский правитель бежал в свой замок Дымбовица (в Бухаресте), но после осады Стефаном III Раду покинул свое убежище. 24 ноября замок был взят молдаванами, семья Раду попала в плен. На Валашский (Мунтянский) престол был посажен Басараб III – ставленник Стефана III. Валахия фактически попала под власть господаря Молдавии.Однако прочно закрепиться на троне Басарабу III не удалось. Уже 20 декабря турецко-валашские отряды под руководством Раду III изгнали из страны Басараба, который бежал к Стефану. Молдавский господарь предпринимает новые походы в Валахию.От Раду III к Басарабу III власть переходила четыре раза, последний – в 1476 году. Однако Басараб III, утвердившись на троне, предал Стефана III, перейдя на сторону султана Мехмеда II Завоевателя, вторгшегося в Молдавию в 1476 году. После разгрома османов Стефан III в 1477 году предпринимает очередной карательный поход в Валахию уже против бывшего своего ставленника Басараба Старого, который был в этой военной кампании убит.

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Влад Дракула, Раду Красивый и Стефан Великий в борьбе за валашский престол Влад Дракула, Раду Красивый и Стефан Великий в борьбе за валашский престол 2021-11-07T09:15+0200 true PT1M02S

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в молдове, штефан чел маре, история