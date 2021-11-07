https://ru.sputnik.md/20211107/kurs-valyut-na-ponedelnik-evro-desheveet-dollar-podnimetsya-v-tsene-46231108.html

Курс валют на понедельник: евро дешевеет, доллар поднимется в цене

Курс валют на понедельник: евро дешевеет, доллар поднимется в цене

В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея на понедельник

2021-11-07T19:15+0200

2021-11-07T19:15+0200

2021-11-07T19:15+0200

экономика

валюта

доллар

евро

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 8 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 20,1965 лея.Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5120 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 8 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2449 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6709 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0804 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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валюта, доллар, евро, в молдове