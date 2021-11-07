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Курс валют на понедельник: евро дешевеет, доллар поднимется в цене
Курс валют на понедельник: евро дешевеет, доллар поднимется в цене
В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея на понедельник
2021-11-07T19:15+0200
2021-11-07T19:15+0200
экономика
валюта
доллар
евро
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 8 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 20,1965 лея.Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5120 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 8 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2449 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6709 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0804 в пересчете на национальную валюту.
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валюта, доллар, евро, в молдове

Курс валют на понедельник: евро дешевеет, доллар поднимется в цене

19:15 07.11.2021
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 8 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 20,1965 лея.
Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5120 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 8 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2449 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6709 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0804 в пересчете на национальную валюту.
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