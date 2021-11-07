https://ru.sputnik.md/20211107/luchshiy-gol-goda-v-plyazhnom-futbole-zabil-igrok-moldavskoy-sbornoy-46221882.html

Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной

Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной

Болельщики со всего мира выбрали самый красивый гол, забитый в турнирах по пляжному футболу в 2021 году

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спорт

гол

чемпионат европы

пляжный футбол

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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Гол, который забил молдавский спортсмен Николае Игнат в матче чемпионата Европы по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League), признан лучшим голом года.В шорт-лист 2021 года вошли десять голов, забитых футболистами из девяти стран, участвующих в пяти различных международных турнирах.В сентябре сборная Молдовы по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы, обыграв команду из Греции.В игре за третье место дубль сделал Николай Игнат, а также по одному голу забили Константин Гуржуй, Валерий Гургуров, Андрей Негара.Молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола. Чемпионат проходил в португальском городе Фигейра-да-Фош.

https://ru.sputnik.md/20210912/sbornaya-moldovy-plyazhnomu-futbolu-poluchila-bronzu-44687160.html

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гол, чемпионат европы, пляжный футбол