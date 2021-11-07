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Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной
Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной
Болельщики со всего мира выбрали самый красивый гол, забитый в турнирах по пляжному футболу в 2021 году
2021-11-07T12:00+0200
2021-11-07T12:00+0200
спорт
гол
чемпионат европы
пляжный футбол
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Гол, который забил молдавский спортсмен Николае Игнат в матче чемпионата Европы по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League), признан лучшим голом года.В шорт-лист 2021 года вошли десять голов, забитых футболистами из девяти стран, участвующих в пяти различных международных турнирах.В сентябре сборная Молдовы по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы, обыграв команду из Греции.В игре за третье место дубль сделал Николай Игнат, а также по одному голу забили Константин Гуржуй, Валерий Гургуров, Андрей Негара.Молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола. Чемпионат проходил в португальском городе Фигейра-да-Фош.
https://ru.sputnik.md/20210912/sbornaya-moldovy-plyazhnomu-futbolu-poluchila-bronzu-44687160.html
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гол, чемпионат европы, пляжный футбол

Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной

12:00 07.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПляжный футбол. Отборочный турнир ЧМ-2019
Пляжный футбол. Отборочный турнир ЧМ-2019 - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Болельщики со всего мира проголосовали за лучший гол года в пляжном футболе.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Гол, который забил молдавский спортсмен Николае Игнат в матче чемпионата Европы по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League), признан лучшим голом года.
В шорт-лист 2021 года вошли десять голов, забитых футболистами из девяти стран, участвующих в пяти различных международных турнирах.
В сентябре сборная Молдовы по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы, обыграв команду из Греции.
В игре за третье место дубль сделал Николай Игнат, а также по одному голу забили Константин Гуржуй, Валерий Гургуров, Андрей Негара.
Молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола. Чемпионат проходил в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Moldova a devenit campioana calificărilor europene la fotbal pe plajă - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
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