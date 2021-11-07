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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-07T18:34+0200
2021-11-07T18:34+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
эпидемия
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 447 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено четыре случая импорта инфекции: два — из Франции, по одному — из России и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 345 964.У работников системы здравоохранения выявлены пять случаев заражения: 2 – у врачей, 2 – у медсестер, один – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 3934 теста.Госпитализированы 1950 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 189 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 10).В то же время за сутки выздоровели 897 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 324 893.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 43 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 8099.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, эпидемия, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:34 07.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВрачи скорой помощи
Врачи скорой помощи - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 447 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено четыре случая импорта инфекции: два — из Франции, по одному — из России и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 345 964.
У работников системы здравоохранения выявлены пять случаев заражения: 2 – у врачей, 2 – у медсестер, один – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 3934 теста.
Госпитализированы 1950 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 189 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 10).
В то же время за сутки выздоровели 897 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 324 893.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 43 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 8099.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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