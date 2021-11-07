https://ru.sputnik.md/20211107/mir-sutki-strashnoe-dtp-meksike-pokushenie-premiera-nochnaya-razmetka-46215503.html

Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка

Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка

Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка

2021-11-07T08:30+0200

2021-11-07T08:30+0200

2021-11-07T09:43+0200

общество

в мире

в молдове

вулкан

мексика

дтп

дорожная разметка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2071/74/20717474_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_8e1ad5529e245611a50bad9589e920fe.jpg

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Не менее 20 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на издание Milenio.Сообщается, что у ехавшего с превышением скорости грузовика отказали тормоза, и он протаранил несколько машин, стоявших перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по дороге.Десять автомобилей загорелись, в пожаре погибли люди.Днем ранее в результате аварии в Сьерра-Леоне в жилом квартале взорвался бензовоз, погибли не менее 98 человек, еще 92 получили ожоги и травмы. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей о том, что приближаться к машинам из-за утечки топлива нельзя.На премьера Ирака совершено покушение с применением дронаРакета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс-Пресс."Ракета упала на дом (Мустафы аль-Каземи - прим. ред.)", - сообщил источник агентства. Сообщается, что при покушении на премьера пострадали трое представителей его охраны.Сам Мустафа аль-Каземи не пострадал, "с главой правительства все в порядке", передает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности.Позже и сам премьер подтвердил в своем Twitter, что с ним все в порядке.Местные СМИ сообщили, что беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.Дорожная разметка среди ночиНа недавно обновленной улице Крянгэ в столице Молдовы приступили к нанесению дорожной разметки. Как сообщил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, работы ведутся в ночное время.Дорожное движение по улице Крянгэ было возобновлено с 22 августа. Ремонтные работы на этой улице с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией киосков и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на 5 месяцев.

https://ru.sputnik.md/20211106/benzovoz-avariyu-vzorvalsya-zhilom-kvartale-serra-leone-zhertvy-46208178.html

https://ru.sputnik.md/20210922/pomoschnik-zelenskii-vooruzhennoe-pokushenie-44942276.html

https://ru.sputnik.md/20210821/dvizhenie-ulitsa-kryange-vosstanovleno-44116084.html

мексика

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, в молдове, вулкан, мексика, дтп, дорожная разметка