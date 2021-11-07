https://ru.sputnik.md/20211107/mir-sutki-strashnoe-dtp-meksike-pokushenie-premiera-nochnaya-razmetka-46215503.html
Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка
Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка
Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка
2021-11-07T08:30+0200
2021-11-07T08:30+0200
2021-11-07T09:43+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Не менее 20 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на издание Milenio.Сообщается, что у ехавшего с превышением скорости грузовика отказали тормоза, и он протаранил несколько машин, стоявших перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по дороге.Десять автомобилей загорелись, в пожаре погибли люди.Днем ранее в результате аварии в Сьерра-Леоне в жилом квартале взорвался бензовоз, погибли не менее 98 человек, еще 92 получили ожоги и травмы. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей о том, что приближаться к машинам из-за утечки топлива нельзя.На премьера Ирака совершено покушение с применением дронаРакета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс-Пресс."Ракета упала на дом (Мустафы аль-Каземи - прим. ред.)", - сообщил источник агентства. Сообщается, что при покушении на премьера пострадали трое представителей его охраны.Сам Мустафа аль-Каземи не пострадал, "с главой правительства все в порядке", передает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности.Позже и сам премьер подтвердил в своем Twitter, что с ним все в порядке.Местные СМИ сообщили, что беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.Дорожная разметка среди ночиНа недавно обновленной улице Крянгэ в столице Молдовы приступили к нанесению дорожной разметки. Как сообщил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, работы ведутся в ночное время.Дорожное движение по улице Крянгэ было возобновлено с 22 августа. Ремонтные работы на этой улице с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией киосков и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на 5 месяцев.
https://ru.sputnik.md/20211106/benzovoz-avariyu-vzorvalsya-zhilom-kvartale-serra-leone-zhertvy-46208178.html
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в мире, в молдове, вулкан, мексика, дтп, дорожная разметка
Мир за сутки: страшное ДТП, покушение на премьера с дрона и ночная разметка
08:30 07.11.2021 (обновлено: 09:43 07.11.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik.
Не менее 20 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике, передает РИА Новости
со ссылкой на издание Milenio.
"По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Мехико - Пуэбла", - отмечает СМИ.
Сообщается, что у ехавшего с превышением скорости грузовика отказали тормоза, и он протаранил несколько машин, стоявших перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по дороге.
Десять автомобилей загорелись, в пожаре погибли люди.
Днем ранее в результате аварии в Сьерра-Леоне в жилом квартале взорвался бензовоз, погибли не менее 98 человек, еще 92 получили ожоги и травмы. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей о том, что приближаться к машинам из-за утечки топлива нельзя.
На премьера Ирака совершено покушение с применением дрона
Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, передает РИА Новости
со ссылкой на агентство Франс-Пресс.
"Ракета упала на дом (Мустафы аль-Каземи - прим. ред.)", - сообщил источник агентства.
Сообщается, что при покушении на премьера пострадали трое представителей его охраны.
Сам Мустафа аль-Каземи не пострадал, "с главой правительства все в порядке", передает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности.
"Совершена неудачная попытка покушения на премьер-министра. Он не пострадал, с ним все в порядке. Попытка нападения совершена с помощью беспилотника. Силы безопасности предприняли необходимые меры", - говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит агентство INA.
Позже и сам премьер подтвердил в своем Twitter, что с ним все в порядке.
Местные СМИ сообщили, что беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.
Дорожная разметка среди ночи
На недавно обновленной улице Крянгэ в столице Молдовы приступили к нанесению дорожной разметки. Как сообщил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, работы ведутся в ночное время.
"Предусмотрена выделенная полоса для общественного транспорта, который, как мы планируем, соединит Буюканы с другими секторами города, в частности, с Ботаникой. Цель выделенной полосы состоит в том, чтобы общественный транспорт быстрее добирался до места назначения", - отметил Чебан.
Дорожное движение по улице Крянгэ было возобновлено с 22 августа. Ремонтные работы на этой улице с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией киосков и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на 5 месяцев.