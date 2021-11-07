Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211107/nalogoviki-vzyskali-s-onlayn-torgovtsev-bolee-800-tysyach-leev-46229729.html
Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
Госналогслужба выявила более тысячи объявлений о продаже товаров от людей, которые не имели права заниматься торговлей
2021-11-07T18:22+0200
2021-11-07T18:22+0200
общество
государственная налоговая служба
торговля
онлайн покупки
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44937414_213:0:1920:960_1920x0_80_0_0_e663f58a84ed21c0a2195e655a424dfd.jpg
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В январе-октябре 2021 года Государственной налоговой службой было выявлено 1102 объявления о торговле через интернет, которые размещались на популярных интернет-площадках Молдовы.После проверки законности деятельности онлайн-магазинов было составлено 509 протоколов о незаконном предпринимательстве, по которым взыскано более 836 тысяч леев.Нарушения, допущенные торговцами, касаются предпринимательской деятельности без регистрации и без уплаты необходимых налогов. Среди других нарушений — отсутствие постоянного места деятельности, нелегальные операции с наличными, участие в экономической цепочке нескольких субъектов (веб-страниц), имеющих одного бенефициара.
https://ru.sputnik.md/20210630/Izmeneniya-nachisleniya-NDS-na-onlayn-torgovlyu-v-ES-chto-eto-znachit--35311345.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44937414_523:0:1803:960_1920x0_80_0_0_efd599397c6825e3ea2ca936e55f6edb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
государственная налоговая служба, торговля, онлайн покупки, в молдове

Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев

18:22 07.11.2021
© Pixabay / TumisuОнлайн покупки
Онлайн покупки - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Pixabay / Tumisu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Государственная налоговая служба продолжает бороться с незаконной онлайн-торговлей.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В январе-октябре 2021 года Государственной налоговой службой было выявлено 1102 объявления о торговле через интернет, которые размещались на популярных интернет-площадках Молдовы.
После проверки законности деятельности онлайн-магазинов было составлено 509 протоколов о незаконном предпринимательстве, по которым взыскано более 836 тысяч леев.
Нарушения, допущенные торговцами, касаются предпринимательской деятельности без регистрации и без уплаты необходимых налогов. Среди других нарушений — отсутствие постоянного места деятельности, нелегальные операции с наличными, участие в экономической цепочке нескольких субъектов (веб-страниц), имеющих одного бенефициара.
Работа Почты России в Новосибирской области - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
Общество
ЕС меняет правила начисления НДС на онлайн-торговлю: что это значит
30 июня, 21:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:22Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
17:52Главная причина энергокризиса в Европе: мнение Германа Грефа
17:25Российский эксперт выступил за введение в РФ обязательной вакцинации от COVID
16:50Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море
16:15Валютные резервы Нацбанка продолжают расти
15:45Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо
15:41Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ
15:10Повышение тарифа на газ может спровоцировать кризис неплатежей — Чебан
14:37В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ
14:05Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты
13:34Решение об обязательной вакцинации работников приостановлено в США
13:02Терактом назвало МВД Ирака попытку покушения на премьер-министра
12:32Пограничный пес в Молдове помог задержать вора
12:00Лучший гол года в пляжном футболе забил игрок молдавской сборной
11:51Что ждет экономику Молдовы
11:21В сторону повышения пересмотрел прогноз инфляции Нацбанк Молдовы
10:20Где в Кишиневе 7 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:47Парламентам России и Беларуси предстоит работа над "дорожной картой" интеграции
09:15Кто предал Стефана III Великого и почему он завоевал Валахию