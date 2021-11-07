https://ru.sputnik.md/20211107/nalogoviki-vzyskali-s-onlayn-torgovtsev-bolee-800-tysyach-leev-46229729.html
Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
Госналогслужба выявила более тысячи объявлений о продаже товаров от людей, которые не имели права заниматься торговлей
2021-11-07T18:22+0200
2021-11-07T18:22+0200
2021-11-07T18:22+0200
общество
государственная налоговая служба
торговля
онлайн покупки
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В январе-октябре 2021 года Государственной налоговой службой было выявлено 1102 объявления о торговле через интернет, которые размещались на популярных интернет-площадках Молдовы.После проверки законности деятельности онлайн-магазинов было составлено 509 протоколов о незаконном предпринимательстве, по которым взыскано более 836 тысяч леев.Нарушения, допущенные торговцами, касаются предпринимательской деятельности без регистрации и без уплаты необходимых налогов. Среди других нарушений — отсутствие постоянного места деятельности, нелегальные операции с наличными, участие в экономической цепочке нескольких субъектов (веб-страниц), имеющих одного бенефициара.
https://ru.sputnik.md/20210630/Izmeneniya-nachisleniya-NDS-na-onlayn-torgovlyu-v-ES-chto-eto-znachit--35311345.html
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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государственная налоговая служба, торговля, онлайн покупки, в молдове
Налоговики взыскали с онлайн-торговцев более 800 тысяч леев
Государственная налоговая служба продолжает бороться с незаконной онлайн-торговлей.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В январе-октябре 2021 года Государственной налоговой службой было выявлено 1102 объявления о торговле через интернет, которые размещались на популярных интернет-площадках Молдовы.
После проверки законности деятельности онлайн-магазинов было составлено 509 протоколов о незаконном предпринимательстве, по которым взыскано более 836 тысяч леев.
Нарушения, допущенные торговцами, касаются предпринимательской деятельности без регистрации и без уплаты необходимых налогов. Среди других нарушений — отсутствие постоянного места деятельности, нелегальные операции с наличными, участие в экономической цепочке нескольких субъектов (веб-страниц), имеющих одного бенефициара.