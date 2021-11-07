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Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты
Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты
Американским гостям рассказали о нюансах охраны госграницы в международном порту
2021-11-07T14:05+0200
2021-11-07T14:05+0200
политика
сша
пограничная полиция
джурджулешты
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. ️С представителями береговой охраны США и посольства США в молдавском порту Джурджулешты встретился заместитель начальника Пограничной полиции Молдовы Даниел Мартнос.Во время встречи руководство Пограничной полиции выступило с презентацией о ситуации на пункте пропуска Джурджулешты в контексте охраны государственной границы и обеспечения приграничного движения.Обсуждались в основном процедуры судового контроля, сотрудничество с портовыми властями, технические вопросы.Руководство Пограничной полиции заявило, что готово к дальнейшему обширному двустороннему сотрудничеству.
https://ru.sputnik.md/20201207/ministr-oborony-moldovy-amerikanka-karen-bonabi--ne-moy-sovetnik-32795846.html
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сша, пограничная полиция, джурджулешты, в молдове, молдова

Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты

14:05 07.11.2021
© Photo : Facebook / ICS Danube Logistics SRL Международный порт Джурджулешть
 Международный порт Джурджулешть - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Photo : Facebook / ICS Danube Logistics SRL
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
О ситуации в порту гостям рассказали представители руководства Пограничной полиции Молдовы.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. ️С представителями береговой охраны США и посольства США в молдавском порту Джурджулешты встретился заместитель начальника Пограничной полиции Молдовы Даниел Мартнос.
© Photo : IGPFВстреча сотрудников Пограничной полиции Молдовы с представителями Береговой охраны США и посольства США в РМ
Встреча сотрудников Пограничной полиции Молдовы с представителями Береговой охраны США и посольства США в РМ - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
Встреча сотрудников Пограничной полиции Молдовы с представителями Береговой охраны США и посольства США в РМ
© Photo : IGPF
Во время встречи руководство Пограничной полиции выступило с презентацией о ситуации на пункте пропуска Джурджулешты в контексте охраны государственной границы и обеспечения приграничного движения.
Обсуждались в основном процедуры судового контроля, сотрудничество с портовыми властями, технические вопросы.
Руководство Пограничной полиции заявило, что готово к дальнейшему обширному двустороннему сотрудничеству.
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