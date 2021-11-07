https://ru.sputnik.md/20211107/ofitsery-beregovoy-okhrany-ssha-posetili-port-dzhurdzhuleshty-46223451.html

Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты

Офицеры береговой охраны США посетили порт Джурджулешты

Американским гостям рассказали о нюансах охраны госграницы в международном порту

2021-11-07T14:05+0200

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политика

сша

пограничная полиция

джурджулешты

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. ️С представителями береговой охраны США и посольства США в молдавском порту Джурджулешты встретился заместитель начальника Пограничной полиции Молдовы Даниел Мартнос.Во время встречи руководство Пограничной полиции выступило с презентацией о ситуации на пункте пропуска Джурджулешты в контексте охраны государственной границы и обеспечения приграничного движения.Обсуждались в основном процедуры судового контроля, сотрудничество с портовыми властями, технические вопросы.Руководство Пограничной полиции заявило, что готово к дальнейшему обширному двустороннему сотрудничеству.

https://ru.sputnik.md/20201207/ministr-oborony-moldovy-amerikanka-karen-bonabi--ne-moy-sovetnik-32795846.html

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сша, пограничная полиция, джурджулешты, в молдове, молдова