https://ru.sputnik.md/20211107/parlamentam-rossii-belarusi-predstoit-rabota-dorozhnoy-kartoy-integratsii-46220946.html
Парламентам России и Беларуси предстоит работа над "дорожной картой" интеграции
Парламентам России и Беларуси предстоит работа над "дорожной картой" интеграции
Председатель Госдумы России рассказал о внедрении интеграционных договоренностей двух стран.
2021-11-07T09:47+0200
2021-11-07T09:47+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Тесное парламентское взаимодействие, а также выработка законодательных инициатив и "дорожной карты" участия депутатов в интеграционных процессах требует внедрения договоренностей России и Беларуси по интеграции, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.Председатель Госдумы добавил, что при выполнении интеграционных задач потребуются "десятки законодательных решений", поэтому народные избранники должны разработать "дорожную карту"."На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов", - отметил Володин.Важными шагами в этом направлении, по мнению парламентария, является упрочение контактов между профильными комитетами Госдумы и Национальным собранием Белоруссии. Кроме того, нужно использовать онлайн-форматы взаимодействия."Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - проинформировал Володин.Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России прошло 4 ноября в формате видеоконференции. Был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также в четверг были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html
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Парламентам России и Беларуси предстоит работа над "дорожной картой" интеграции
09:47 07.11.2021 (обновлено: 10:19 07.11.2021)
Председатель Госдумы России рассказал о внедрении интеграционных договоренностей двух стран.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik.
Тесное парламентское взаимодействие, а также выработка законодательных инициатив и "дорожной карты" участия депутатов в интеграционных процессах требует внедрения договоренностей России и Беларуси по интеграции, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости
.
"В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы добавил, что при выполнении интеграционных задач потребуются "десятки законодательных решений", поэтому народные избранники должны разработать "дорожную карту".
"На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов", - отметил Володин.
Важными шагами в этом направлении, по мнению парламентария, является упрочение контактов между профильными комитетами Госдумы и Национальным собранием Белоруссии. Кроме того, нужно использовать онлайн-форматы взаимодействия.
"Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - проинформировал Володин.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России прошло 4 ноября в формате видеоконференции. Был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также в четверг были подписаны новая военная доктрина
Союзного государства и концепция миграционной политики.