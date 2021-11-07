https://ru.sputnik.md/20211107/pochemu-nad-prosnuvshimisya-v-rossii-vulkanami-svetitsya-nebo-46224778.html
Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо
Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо
Уникальное северное сияние удалось заснять очевидцам над вулканом на Камчатке.
2021-11-07T15:45+0200
2021-11-07T15:45+0200
2021-11-07T15:45+0200
россия
в мире
вулкан
камчатка
курильские острова
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Деятельность вулканов на территории Камчатского края и в Сахалинской области России продолжается. В начале 2021 года о себе снова заявил исполин Ключевской: в январе он выбросил столб пепла на высоту 6 километров. Тогда СМИ писали, что подобная активность может нарушить работу воздушного транспорта: попадание пепла в двигатели самолетов более чем нежелательно.Позже, 18 февраля, на Ключевском началось извержение, которое завершилось в конце марта. Сейчас, практически в конце года, камчатские и курильские исполины снова попали в сводку новостей. Теперь за ними интересно наблюдать не только при свете дня, но и в ночное время.Вулканы на Камчатке и Курилах активно "плюются" пепломПепловые выбросы днем 7 ноября зафиксировали на Камчатке из вулкана Карымского, об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.Шлейф пепла от первого выброса ушел на север и распространился на расстояние до 110 километров. Второй ушел на северо-запад, на расстояние до 90 километров.В этот же день столб пепла на 2,2 километра выпустил вулкан Эбеко на Курилах - об этом также сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по Сахалинской области.Там уточнили, что шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.Высота исполина Эбеко составляет 1156 метров, он расположен на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы пепла на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, и такая вулканическая деятельность считается вполне нормальной. Что касается рекордов, то такой был: 31 августа 2018 года Эбеко выбросил из нового своего жерла столб пепла на 6 километров в высоту. Сияние неземной красотыОчень яркое северное сияние над вулканом Шивелуч запечатлела в ночь на 7 ноября на Камчатке камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом РИА Новости рассказал руководитель станции Юрий Демянчук.Это красивейшее природное явление жители края могли наблюдать и совсем недавно, 4 ноября. Оба сияния спровоцировала сильнейшая магнитная буря, ставшая "сюрпризом" для ученых. Сообщалось об усилении скорости солнечного ветра с 400 до более чем 800 метров в секунду и о росте почти в 100 раз плотности межпланетной плазмыВулкан Шивелуч расположен на высоте 3283 метра над уровнем моря, он считается самым северным действующим вулканом Камчатки.
https://ru.sputnik.md/20211104/vnezapnaya-krupneyshaya-magnitnaya-burya-nablyudaetsya-na-zemle-46164587.html
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Ирина Каруш
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, вулкан, камчатка, курильские острова
Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо
Уникальное северное сияние удалось заснять очевидцам над вулканом на Камчатке.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Деятельность вулканов на территории Камчатского края и в Сахалинской области России продолжается. В начале 2021 года о себе снова заявил исполин Ключевской: в январе он выбросил столб пепла на высоту 6 километров. Тогда СМИ писали, что подобная активность может нарушить работу воздушного транспорта: попадание пепла в двигатели самолетов более чем нежелательно.
Позже, 18 февраля, на Ключевском началось извержение, которое завершилось в конце марта. Сейчас, практически в конце года, камчатские и курильские исполины снова попали в сводку новостей. Теперь за ними интересно наблюдать не только при свете дня, но и в ночное время.
Вулканы на Камчатке и Курилах активно "плюются" пеплом
Пепловые выбросы днем 7 ноября зафиксировали на Камчатке из вулкана Карымского, об этом РИА Новости
сообщили со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.
"Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров", — говорится в сообщении.
Шлейф пепла от первого выброса ушел на север и распространился на расстояние до 110 километров. Второй ушел на северо-запад, на расстояние до 90 километров.
В этот же день столб пепла на 2,2 километра выпустил вулкан Эбеко на Курилах - об этом также сообщило РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по Сахалинской области.
Там уточнили, что шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.
Высота исполина Эбеко составляет 1156 метров, он расположен на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского.
Регулярные выбросы пепла на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, и такая вулканическая деятельность считается вполне нормальной. Что касается рекордов, то такой был: 31 августа 2018 года Эбеко выбросил из нового своего жерла столб пепла на 6 километров в высоту.
Сияние неземной красоты
Очень яркое северное сияние над вулканом Шивелуч запечатлела в ночь на 7 ноября на Камчатке камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом РИА Новости
рассказал руководитель станции Юрий Демянчук.
"Глазами мы этого не видели, к сожалению, потому что это ночью было и никто не ожидал, конечно. Потом на записи увидели. Длилось минут десять всего. Раньше такое бывало, да, но гораздо менее слабое свечение. А в этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", — рассказал Демянчук.
Это красивейшее природное явление жители края могли наблюдать и совсем недавно, 4 ноября. Оба сияния спровоцировала сильнейшая магнитная буря, ставшая "сюрпризом" для ученых. Сообщалось об усилении скорости солнечного ветра с 400 до более чем 800 метров в секунду и о росте почти в 100 раз плотности межпланетной плазмы
Вулкан Шивелуч расположен на высоте 3283 метра над уровнем моря, он считается самым северным действующим вулканом Камчатки.