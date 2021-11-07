https://ru.sputnik.md/20211107/pochemu-nad-prosnuvshimisya-v-rossii-vulkanami-svetitsya-nebo-46224778.html

Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо

Почему над проснувшимися в России вулканами светится небо

Уникальное северное сияние удалось заснять очевидцам над вулканом на Камчатке.

2021-11-07T15:45+0200

2021-11-07T15:45+0200

2021-11-07T15:45+0200

россия

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вулкан

камчатка

курильские острова

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Деятельность вулканов на территории Камчатского края и в Сахалинской области России продолжается. В начале 2021 года о себе снова заявил исполин Ключевской: в январе он выбросил столб пепла на высоту 6 километров. Тогда СМИ писали, что подобная активность может нарушить работу воздушного транспорта: попадание пепла в двигатели самолетов более чем нежелательно.Позже, 18 февраля, на Ключевском началось извержение, которое завершилось в конце марта. Сейчас, практически в конце года, камчатские и курильские исполины снова попали в сводку новостей. Теперь за ними интересно наблюдать не только при свете дня, но и в ночное время.Вулканы на Камчатке и Курилах активно "плюются" пепломПепловые выбросы днем 7 ноября зафиксировали на Камчатке из вулкана Карымского, об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.Шлейф пепла от первого выброса ушел на север и распространился на расстояние до 110 километров. Второй ушел на северо-запад, на расстояние до 90 километров.В этот же день столб пепла на 2,2 километра выпустил вулкан Эбеко на Курилах - об этом также сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по Сахалинской области.Там уточнили, что шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.Высота исполина Эбеко составляет 1156 метров, он расположен на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы пепла на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, и такая вулканическая деятельность считается вполне нормальной. Что касается рекордов, то такой был: 31 августа 2018 года Эбеко выбросил из нового своего жерла столб пепла на 6 километров в высоту. Сияние неземной красотыОчень яркое северное сияние над вулканом Шивелуч запечатлела в ночь на 7 ноября на Камчатке камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом РИА Новости рассказал руководитель станции Юрий Демянчук.Это красивейшее природное явление жители края могли наблюдать и совсем недавно, 4 ноября. Оба сияния спровоцировала сильнейшая магнитная буря, ставшая "сюрпризом" для ученых. Сообщалось об усилении скорости солнечного ветра с 400 до более чем 800 метров в секунду и о росте почти в 100 раз плотности межпланетной плазмыВулкан Шивелуч расположен на высоте 3283 метра над уровнем моря, он считается самым северным действующим вулканом Камчатки.

https://ru.sputnik.md/20211104/vnezapnaya-krupneyshaya-magnitnaya-burya-nablyudaetsya-na-zemle-46164587.html

камчатка

курильские острова

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2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, вулкан, камчатка, курильские острова