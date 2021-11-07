https://ru.sputnik.md/20211107/pogodnye-rekordy-moldovy-7-noyabrya-46219264.html
Погодные рекорды Молдовы 7 ноября
Погодные рекорды Молдовы 7 ноября
Метеорологи рассказали о самом холодном и самом теплом дне в минувшие годы
2021-11-07T00:01+0200
2021-11-07T00:01+0200
2021-11-07T00:01+0200
синоптики
климат
погода
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 ноября специалисты зафиксировали два раза в прошлом веке.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 7 ноября в 1948 и в 1954 годах столбик термометра опустился до -0,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2012 году. Тогда воздух прогрелся до +26,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 7 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200801/zapovednik-nizhniy-prut--unikalnoe-mesto-na-yuge-moldovy-foto-31081959.html
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 7 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 ноября специалисты зафиксировали два раза в прошлом веке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 7 ноября в 1948 и в 1954 годах столбик термометра опустился до -0,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2012 году. Тогда воздух прогрелся до +26,5 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 7 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.