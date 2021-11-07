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Пограничный пес в Молдове помог задержать вора
Пограничный пес в Молдове помог задержать вора
В Молдове служебная собака помогла пограничникам найти вора
2021-11-07T12:32+0200
2021-11-07T12:32+0200
общество
граница
пограничная полиция
служебная собака
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Полиция обратилась за помощью к пограничникам — в селе Пуркары Штефан-Водского района неизвестные обокрали продуктовый магазин. Пограничная собака по кличке Конан безошибочно привела полицейских к дому, где хранилось награбленное.️Конан известен как один из лучших четвероногих сотрудников в Пограничной полиции, рассказал кинолог Андрей. Его порода — бельгийская овчарка (малинуа), Конану два года и четыре месяца.На счету Конана — множество успешно выполненных миссий по поиску и задержанию нарушителей границы.
https://ru.sputnik.md/20210304/Partiya-psikhotropov-vposylke-nashli-pomoshiiu-slizhebnoi-sobaki-33857931.html
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граница, пограничная полиция, служебная собака, в молдове, молдова

Пограничный пес в Молдове помог задержать вора

12:32 07.11.2021
© Photo : IGPFСлужебный пес Пограничной полиции Молдовы по кличке Конан
Служебный пес Пограничной полиции Молдовы по кличке Конан - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Photo : IGPF
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Штефан-Водском районе полиция обратилась к пограничникам за помощью в поиске преступника.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Полиция обратилась за помощью к пограничникам — в селе Пуркары Штефан-Водского района неизвестные обокрали продуктовый магазин.
Пограничная собака по кличке Конан безошибочно привела полицейских к дому, где хранилось награбленное.️
Конан известен как один из лучших четвероногих сотрудников в Пограничной полиции, рассказал кинолог Андрей. Его порода — бельгийская овчарка (малинуа), Конану два года и четыре месяца.
На счету Конана — множество успешно выполненных миссий по поиску и задержанию нарушителей границы.
Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 04.03.2021
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