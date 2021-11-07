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Повышение тарифа на газ может спровоцировать кризис неплатежей — Чебан
Повышение тарифа на газ может спровоцировать кризис неплатежей — Чебан
Необходима государственная помощь населению, заявил глава "Молдовагаза"
2021-11-07T15:10+0200
2021-11-07T15:18+0200
экономика
нарэ
тариф
молдовагаз
газ
в молдове
молдова
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что тариф, запрошенный компанией в НАРЭ, связан только с закупочной ценой на газ, без включения других составляющих.Так, тариф в размере 10,26 лея, который был в конце недели направлен в НАРЭ, не включает НДС, который может повысить с 1 ноября тариф примерно до 11,08 лея.В то же время глава "Молдовагаза" подчеркивает, что правительству важно разработать комплекс мер для поддержки населения, иначе повышение тарифа может спровоцировать кризис неплатежей за потребленный газ."Мы тесно сотрудничаем с профильными министерствами в плане разработки программы компенсаций для граждан. Мы прекрасно понимаем, что очень высокие тарифы могут привести к неоплате счетов, к снижению потребления, что в конечном итоге отразится на финансовой дисциплине", — пояснил Вадим Чебан.Именно поэтому, подчеркнул он, необходима государственная помощь, которую правительство предоставило бы уязвимым категориям граждан.Чебан подтвердил, что решением может стать отказ правительства от НДС на газ, чтобы тариф остался на уровне 10,26 лея, а не 11,08 лея. Другой вариант - использовать этот НДС для выплаты компенсаций."Молдовагаз" обратился к НАРЭ с просьбой о вступлении в силу новых тарифов с 1 ноября, как это предусмотрено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, также уточнил Вадим Чебан.Заседание Национального агентства по регулированию в энергетике, на котором будет рассмотрено обращение ОАО "Молдовагаз" о повышении тарифов на газ для потребителей, состоится во вторник, 9 ноября.
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нарэ, тариф, молдовагаз, газ, в молдове, молдова, вадим чебан

Повышение тарифа на газ может спровоцировать кризис неплатежей — Чебан

15:10 07.11.2021 (обновлено: 15:18 07.11.2021)
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После повышения тарифа на газ необходима государственная помощь населению, заявил глава "Молдовагаза".
КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что тариф, запрошенный компанией в НАРЭ, связан только с закупочной ценой на газ, без включения других составляющих.
Так, тариф в размере 10,26 лея, который был в конце недели направлен в НАРЭ, не включает НДС, который может повысить с 1 ноября тариф примерно до 11,08 лея.

"Нашей целью было спрогнозировать ситуацию на длительный период, чтобы не запрашивать корректировку тарифов каждый месяц. Мы покрыли период около 14 месяцев. Но если динамика на рынке нефти и спотовых цен на природный газ будет положительной, "Молдовагаз", конечно, обратится с запросом о корректировке тарифов", — сообщил Чебан в телеэфире.

В то же время глава "Молдовагаза" подчеркивает, что правительству важно разработать комплекс мер для поддержки населения, иначе повышение тарифа может спровоцировать кризис неплатежей за потребленный газ.
"Мы тесно сотрудничаем с профильными министерствами в плане разработки программы компенсаций для граждан. Мы прекрасно понимаем, что очень высокие тарифы могут привести к неоплате счетов, к снижению потребления, что в конечном итоге отразится на финансовой дисциплине", — пояснил Вадим Чебан.
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Именно поэтому, подчеркнул он, необходима государственная помощь, которую правительство предоставило бы уязвимым категориям граждан.
Чебан подтвердил, что решением может стать отказ правительства от НДС на газ, чтобы тариф остался на уровне 10,26 лея, а не 11,08 лея. Другой вариант - использовать этот НДС для выплаты компенсаций.
"Молдовагаз" обратился к НАРЭ с просьбой о вступлении в силу новых тарифов с 1 ноября, как это предусмотрено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, также уточнил Вадим Чебан.
Заседание Национального агентства по регулированию в энергетике, на котором будет рассмотрено обращение ОАО "Молдовагаз" о повышении тарифов на газ для потребителей, состоится во вторник, 9 ноября.
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