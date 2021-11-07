https://ru.sputnik.md/20211107/reshenie-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-rabotnikov-priostanovleno-v-ssha-46222636.html

Решение об обязательной вакцинации работников приостановлено в США

Решение об обязательной вакцинации работников приостановлено в США

Апелляционный суд США приостановил действие решения об обязательных прививках для работников крупных компаний.

2021-11-07T13:34+0200

2021-11-07T13:34+0200

2021-11-07T13:34+0200

коронавирус

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сша

вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний от COVID-19 принял в субботу Апелляционный суд пятого округа в США, передает РИА Новости со ссылкой на текст решения суда.Белый дом в четверг сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сотрудников сдавать отрицательный тест на COVID-19 хотя бы раз в неделю.Согласно новым требованиям американской администрации, крупные компании будут выделять оплачиваемое время для своих сотрудников под вакцинацию, а также должны обеспечить обязательное ношение всеми непривитыми сотрудниками масок на рабочем месте. Всего работникам будет предложено три вакцины от COVID-19, все они одобрены властями США и ВОЗ: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson/Janssen.В субботу Апелляционный суд пятого округа постановил приостановить действие этого решения, сославшись на "серьезные законодательные и конституционные вопросы".Днем ранее, 5 ноября, стало известно, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний. Об этом сообщил генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт.По его словам, в коалицию штатов, выступивших против и призывающих остановить обязательную вакцинацию, вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота. К иску также присоединились несколько организаций.По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии более 750 тысяч человек скончались от коронавируса. Хуже всего ситуация с распространением ковида обстоит в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона. Общее число инфицированных COVID-19 в США превышает 46,3 миллиона человек.

https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnyy-kovid-sertifikat-rabochem-meste-protivorechit-zakonu-ekspert-46211046.html

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в мире, сша, вакцинация