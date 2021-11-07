https://ru.sputnik.md/20211107/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplye-dni-v-noyabre-46219407.html
Самый точный прогноз погоды: теплые дни в ноябре
Самый точный прогноз погоды: теплые дни в ноябре
Синоптики рассказали о погоде на завтра
2021-11-07T07:00+0200
2021-11-07T07:00+0200
2021-11-07T09:51+0200
прогноз
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер южный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +14 до +16 градусов.В понедельник, 8 ноября, также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +18 градусов.С 9 ноября начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыВ этот день православные поминают святых мучеников Мартирия и Маркиана. Также 7 ноября была традиция поминать родственников – люди посещали кладбища и устраивали поминки дома, оплакивая усопших. Одним из проявлений любви и памяти было содержание в чистоте и порядке могилы, поскольку она считалась местом будущего воскресения.Люди верили, если человек родился 7 ноября, то его талисман – горный хрусталь, а сам именинник способен облегчать чужие беды.Считалось, если встать в этот день рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз, синоптики, погода
Самый точный прогноз погоды: теплые дни в ноябре
07:00 07.11.2021 (обновлено: 09:51 07.11.2021)
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер южный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +14 до +16 градусов.
В понедельник, 8 ноября, также ожидается теплая погода, воздух прогреется до +18 градусов.
С 9 ноября начнет холодать, ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.
Праздники и народные приметы
В этот день православные поминают святых мучеников Мартирия и Маркиана. Также 7 ноября была традиция поминать родственников – люди посещали кладбища и устраивали поминки дома, оплакивая усопших. Одним из проявлений любви и памяти было содержание в чистоте и порядке могилы, поскольку она считалась местом будущего воскресения.
Люди верили, если человек родился 7 ноября, то его талисман – горный хрусталь, а сам именинник способен облегчать чужие беды.
Считалось, если встать в этот день рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.