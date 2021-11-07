https://ru.sputnik.md/20211107/shoygu-rasskazal-nablyudenii-voennymi-rf-korablyami-ssha-chernom-more-46227345.html

Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море

Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море

В конце октября в Черное море зашел эсминец США, имеющий ракетное вооружение.

2021-11-07T16:50+0200

2021-11-07T16:50+0200

2021-11-07T16:50+0200

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Российские военные не допустят провокаций со стороны военных кораблей США в Черном море, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", его цитирует РИА Новости.По словам главы российского оборонного ведомства, за американскими кораблями ведется наблюдение, так как они явно "не вышли на туристическую прогулку" . Комментируя присутствие американских кораблей в Черном море, Шойгу также отметил, что "это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще, по югу нашей страны". США не одиноки в таких проверках и в таких походах, уточнил глава Минобороны.Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" зашел в Черное море 30 октября, за ним следят силы и средства Черноморского флота.Ранее в октябре эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку нарушить государственную границу РФ в Японском море, однако был вынужден удалиться под давлением российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц". Ранее, в июне, эсминец Defender ВМС Великобритании выдворили из территориального моря России совместными усилиями флота и авиации.

https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html

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в мире, нато, флот, военные корабли