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Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море
Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море
В конце октября в Черное море зашел эсминец США, имеющий ракетное вооружение.
2021-11-07T16:50+0200
2021-11-07T16:50+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Российские военные не допустят провокаций со стороны военных кораблей США в Черном море, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", его цитирует РИА Новости.По словам главы российского оборонного ведомства, за американскими кораблями ведется наблюдение, так как они явно "не вышли на туристическую прогулку" . Комментируя присутствие американских кораблей в Черном море, Шойгу также отметил, что "это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще, по югу нашей страны". США не одиноки в таких проверках и в таких походах, уточнил глава Минобороны.Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" зашел в Черное море 30 октября, за ним следят силы и средства Черноморского флота.Ранее в октябре эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку нарушить государственную границу РФ в Японском море, однако был вынужден удалиться под давлением российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц". Ранее, в июне, эсминец Defender ВМС Великобритании выдворили из территориального моря России совместными усилиями флота и авиации.
https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html
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в мире, нато, флот, военные корабли

Шойгу рассказал о наблюдении военными РФ за кораблями США в Черном море

16:50 07.11.2021
© Sputnik / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ России
Корабли ВМФ России - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Василий Батанов
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В конце октября в Черное море зашел эсминец США, имеющий ракетное вооружение.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Российские военные не допустят провокаций со стороны военных кораблей США в Черном море, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", его цитирует РИА Новости.
По словам главы российского оборонного ведомства, за американскими кораблями ведется наблюдение, так как они явно "не вышли на туристическую прогулку" .
"Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал министр.
Комментируя присутствие американских кораблей в Черном море, Шойгу также отметил, что "это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще, по югу нашей страны". США не одиноки в таких проверках и в таких походах, уточнил глава Минобороны.
"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - добавил он.
Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" зашел в Черное море 30 октября, за ним следят силы и средства Черноморского флота.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
30 октября, 11:23
Ранее в октябре эсминец Chafee ВМС США предпринял попытку нарушить государственную границу РФ в Японском море, однако был вынужден удалиться под давлением российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц". Ранее, в июне, эсминец Defender ВМС Великобритании выдворили из территориального моря России совместными усилиями флота и авиации.
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