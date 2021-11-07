https://ru.sputnik.md/20211107/teraktom-nazvalo-mvd-iraka-popytku-pokusheniya-na-premer-ministra-46222263.html
Терактом назвало МВД Ирака попытку покушения на премьер-министра
Терактом назвало МВД Ирака попытку покушения на премьер-министра
Резиденция премьер-министра Ирака ночью в воскресенье подверглась нападению с беспилотника.
2021-11-07T13:02+0200
2021-11-07T13:02+0200
2021-11-07T13:02+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Терактом, который был совершен при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), назвало Министерство внутренних дел Ирака попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи, передает РИА Новости со ссылкой на иракское агентство INA.Согласно заявлению МВД, третий беспилотник поразил дом аль-Каземи, ранения получили несколько сотрудников охраны. Их число не уточняется.Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра и призвала к диалогу "для ослабления политического напряжения".Миссия призвала все стороны конфликта принять на себя ответственность по деэскалации ситуации и начать диалог с целью ослабления политического напряжения в стране.СМИ ночью в воскресенье сообщили, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с БПЛА. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал, это подтвердил и сам Мустафа аль-Каземи в Twitter.
https://ru.sputnik.md/20211107/mir-sutki-strashnoe-dtp-meksike-pokushenie-premiera-nochnaya-razmetka-46215503.html
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в мире, ирак, покушение, теракт, беспилотник
Терактом назвало МВД Ирака попытку покушения на премьер-министра
Резиденция премьер-министра Ирака ночью в воскресенье подверглась нападению c беспилотника.
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik.
Терактом, который был совершен при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), назвало Министерство внутренних дел Ирака попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи, передает РИА Новости
со ссылкой на иракское агентство INA.
"Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить", - цитирует агентство заявление представителя ведомства.
Согласно заявлению МВД, третий беспилотник поразил дом аль-Каземи, ранения получили несколько сотрудников охраны. Их число не уточняется.
Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра и призвала к диалогу "для ослабления политического напряжения".
"Миссия ООН в Ираке решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Мустафу аль-Каземи. Нельзя допустить, чтобы терроризм, насилие, незаконные действия подрывали стабильность Ирака и демократические процессы, происходящие в стране", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Twitter.
Миссия призвала все стороны конфликта принять на себя ответственность по деэскалации ситуации и начать диалог с целью ослабления политического напряжения в стране.
СМИ ночью в воскресенье сообщили, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с БПЛА. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал, это подтвердил и сам Мустафа аль-Каземи в Twitter.