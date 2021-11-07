https://ru.sputnik.md/20211107/uchastnitsa-ty-super-iz-moldovy-kogda-ya-poyu-pesnyu-o-mame-vse-plachut-46191282.html
Участница "Ты супер!" из Молдовы: когда я пою песню о маме, все плачут
Участница "Ты супер!" из Молдовы: когда я пою песню о маме, все плачут
Талантливая участница международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ рассказала о впечатлениях от судей и новых планах в музыке.
2021-11-07T08:00+0200
2021-11-07T08:00+0200
2021-11-07T09:47+0200
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Шумейко: "Когда я пою песню о маме – все плачут"
Шумейко: "Когда я пою песню о маме – все плачут"
"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Этот проект проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Организаторы отмечают высокий уровень музыкальных исполнителей и стараются помогать им, поддерживать и давать профессиональные советы.Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко приняла участие в этом музыкальном конкурсе, показав высокий результат и искусное владение вокалом. В студии Sputnik Молдова Мария Шумейко рассказала о своих впечатлениях от судей.Мария также поделилась творческими задумками. Она планирует снять второй клип, - первый был снят на ее конкурсную песню "Голос" для проекта "Ты супер!", который она разместила на своем ютуб-канале. Ради отличного клипа Марии в открытом костюме пришлось слегка померзнуть во время съемок.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Участница "Ты супер!" из Молдовы: когда я пою песню о маме, все плачут
08:00 07.11.2021 (обновлено: 09:47 07.11.2021)
Очаровательная и талантливая участница международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ рассказала о впечатлениях от судей и новых планах в музыке.
"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Этот проект проводят телекомпания НТВ
и международное информационное агентство и радио Sputnik
, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Организаторы отмечают высокий уровень музыкальных исполнителей и стараются помогать им, поддерживать и давать профессиональные советы.
Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко приняла участие в этом музыкальном конкурсе, показав высокий результат и искусное владение вокалом. В студии Sputnik Молдова
Мария Шумейко рассказала о своих впечатлениях от судей.
"Игорю Крутому мое исполнение понравилось, правда, не без пары замечаний, которые нужно отрабатывать. Диане Арбениной понравился мой голос, который она назвала красивым. Я планирую дальше развивать себя в музыке", - говорит Мария.
Мария также поделилась творческими задумками. Она планирует снять второй клип, - первый был снят на ее конкурсную песню "Голос" для проекта "Ты супер!", который она разместила на своем ютуб-канале. Ради отличного клипа Марии в открытом костюме пришлось слегка померзнуть во время съемок.
"Я планирую снять клип на известную украинскую песню о маме "Чернобрывци". Постараюсь вложить в песню как можно больше эмоций, ведь уже не секрет, что когда я ее исполняю, - все вокруг начинают плакать", - заключила талантливая певица.