https://ru.sputnik.md/20211107/uchastnitsa-ty-super-iz-moldovy-kogda-ya-poyu-pesnyu-o-mame-vse-plachut-46191282.html

Участница "Ты супер!" из Молдовы: когда я пою песню о маме, все плачут

Участница "Ты супер!" из Молдовы: когда я пою песню о маме, все плачут

Талантливая участница международного вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ рассказала о впечатлениях от судей и новых планах в музыке.

2021-11-07T08:00+0200

2021-11-07T08:00+0200

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Шумейко: "Когда я пою песню о маме – все плачут" Шумейко: "Когда я пою песню о маме – все плачут"

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Этот проект проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Организаторы отмечают высокий уровень музыкальных исполнителей и стараются помогать им, поддерживать и давать профессиональные советы.Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко приняла участие в этом музыкальном конкурсе, показав высокий результат и искусное владение вокалом. В студии Sputnik Молдова Мария Шумейко рассказала о своих впечатлениях от судей.Мария также поделилась творческими задумками. Она планирует снять второй клип, - первый был снят на ее конкурсную песню "Голос" для проекта "Ты супер!", который она разместила на своем ютуб-канале. Ради отличного клипа Марии в открытом костюме пришлось слегка померзнуть во время съемок.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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