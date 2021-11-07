https://ru.sputnik.md/20211107/v-storonu-povysheniya-peresmotrel-natsbank--moldovy-prognoz-inflyatsii-46221254.html
В сторону повышения пересмотрел прогноз инфляции Нацбанк Молдовы
В сторону повышения пересмотрел прогноз инфляции Нацбанк Молдовы
Инфляция растет более быстрыми темпами, чем ожидалось
2021-11-07T11:21+0200
2021-11-07T11:21+0200
2021-11-07T11:21+0200
экономика
инфляция
нацбанк
тарифы
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал очередной отчет по инфляции за 2021 год. Среднеквартальная годовая инфляция выросла до 4,9 процента, а на конец прошлого квартала годовая инфляция составила 6,7 процента.В Молдове наблюдается рост спроса из-за увеличения доходов населения, что повышает проинфляционное давление. С другой стороны, повысились цены на газ, нефть и другое сырье на международном рынке. Корректировка тарифов также повлияла на рост цен, отмечает Нацбанк.При этом в начале года эта тенденция считалась временной, однако к концу 2021-го МВФ предупредил о ее сохранении и необходимости мер по противодействию инфляции.В итоге текущий прогноз инфляции был пересмотрен НБМ в сторону повышения. Нацбанк отмечает, что прогноз разработан в условиях повышенной неопределенности, вызванной, в том числе, и отсутствием четкой информации о повышении тарифов на природный газ для бытовых потребителей и предприятий. Масштабы шока также зависят от компенсационных мер правительства.Риски и неопределенности сохранятся и в следующий период. Это связано с повышением мировых цен на энергоносители и продовольственные ресурсы, снижением производственной активности, а на местном уровне - с рядом факторов, таких, как климатические условия, развитие ситуации с пандемией и величиной корректировки тарифов, отмечает НБМ.По прогнозу, годовой уровень инфляции и базовая инфляция будут быстро расти до первой половины следующего года, а затем быстро снизятся, к третьему кварталу 2022 года. Эта траектория будет в значительной степени поддерживаться положительной бюджетной динамикой в текущем году, оживлением внешнего спроса и восстановлением экономики в 2021 году.
https://ru.sputnik.md/20210510/godovoj-uroven-inflyacii-ne-prevyshaet-pyati-procentov-nacbank-34693918.html
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инфляция, нацбанк, тарифы, в молдове, молдова
В сторону повышения пересмотрел прогноз инфляции Нацбанк Молдовы
Финансовый регулятор подчеркивает, что прогнозы неустойчивы из-за неопределенности с тарифами на газ и ценами на энергоносители.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал очередной отчет по инфляции за 2021 год. Среднеквартальная годовая инфляция выросла до 4,9 процента, а на конец прошлого квартала годовая инфляция составила 6,7 процента.
В Молдове наблюдается рост спроса из-за увеличения доходов населения, что повышает проинфляционное давление. С другой стороны, повысились цены на газ, нефть и другое сырье на международном рынке. Корректировка тарифов также повлияла на рост цен, отмечает Нацбанк.
При этом в начале года эта тенденция считалась временной, однако к концу 2021-го МВФ предупредил о ее сохранении и необходимости мер по противодействию инфляции.
В итоге текущий прогноз инфляции был пересмотрен НБМ в сторону повышения. Нацбанк отмечает, что прогноз разработан в условиях повышенной неопределенности, вызванной, в том числе, и отсутствием четкой информации о повышении тарифов на природный газ для бытовых потребителей и предприятий. Масштабы шока также зависят от компенсационных мер правительства.
Риски и неопределенности сохранятся и в следующий период. Это связано с повышением мировых цен на энергоносители и продовольственные ресурсы, снижением производственной активности, а на местном уровне - с рядом факторов, таких, как климатические условия, развитие ситуации с пандемией и величиной корректировки тарифов, отмечает НБМ.
По прогнозу, годовой уровень инфляции и базовая инфляция будут быстро расти до первой половины следующего года, а затем быстро снизятся, к третьему кварталу 2022 года. Эта траектория будет в значительной степени поддерживаться положительной бюджетной динамикой в текущем году, оживлением внешнего спроса и восстановлением экономики в 2021 году.