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Валютные резервы Нацбанка продолжают расти
Валютные резервы Нацбанка продолжают расти
Рост обусловлен поступлением внешней помощи от ЕС
2021-11-07T16:15+0200
2021-11-07T16:15+0200
экономика
нацбанк
финансы
валютные резервы
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Официальные резервные активы Нацбанка на конец октября превысили 4 миллиарда долларов. Это на 86,5 миллиона долларов больше, чем в конце сентября.Резервные активы увеличились после выделения Европейской комиссией помощи Молдове в размере 99,49 миллиона долларов (эквивалент 86,1 миллиона евро), в том числе 57,4 миллиона долларов — в качестве очередного транша кредита из макрофинансовой помощи.Благодаря займам и грантам Министерства финансов активы увеличились на 5,26 миллиона долларов. Чистый приток от обязательных валютных резервов банков составил 4,69 миллиона долларов.На увеличение резервов повлияли повышение обменных курсов валют по отношению к доллару США и доходы от управления валютными резервами.Выплаты из резервных активов были связаны с обслуживанием внешнего государственного долга (16,4 миллиона долларов); платежами Минфина (12,44 миллиона долларов); интервенциями на внутреннем валютном рынке в форме продажи иностранной валюты (1 миллион долларов) и переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле.
https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html
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нацбанк, финансы, валютные резервы, в молдове, молдова

Валютные резервы Нацбанка продолжают расти

16:15 07.11.2021
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Starea pieții - Sputnik Молдова, 1920, 07.11.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Основная причина увеличения — поступление средств от помощи ЕС и макрофинансовой помощи.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Официальные резервные активы Нацбанка на конец октября превысили 4 миллиарда долларов. Это на 86,5 миллиона долларов больше, чем в конце сентября.
Резервные активы увеличились после выделения Европейской комиссией помощи Молдове в размере 99,49 миллиона долларов (эквивалент 86,1 миллиона евро), в том числе 57,4 миллиона долларов — в качестве очередного транша кредита из макрофинансовой помощи.
Благодаря займам и грантам Министерства финансов активы увеличились на 5,26 миллиона долларов. Чистый приток от обязательных валютных резервов банков составил 4,69 миллиона долларов.
На увеличение резервов повлияли повышение обменных курсов валют по отношению к доллару США и доходы от управления валютными резервами.
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Выплаты из резервных активов были связаны с обслуживанием внешнего государственного долга (16,4 миллиона долларов); платежами Минфина (12,44 миллиона долларов); интервенциями на внутреннем валютном рынке в форме продажи иностранной валюты (1 миллион долларов) и переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле.
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