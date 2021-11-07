https://ru.sputnik.md/20211107/valyutnye-rezervy-natsbanka-prodolzhayut-rasti-46223712.html

Валютные резервы Нацбанка продолжают расти

Валютные резервы Нацбанка продолжают расти

Рост обусловлен поступлением внешней помощи от ЕС

2021-11-07T16:15+0200

2021-11-07T16:15+0200

2021-11-07T16:15+0200

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молдова

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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Официальные резервные активы Нацбанка на конец октября превысили 4 миллиарда долларов. Это на 86,5 миллиона долларов больше, чем в конце сентября.Резервные активы увеличились после выделения Европейской комиссией помощи Молдове в размере 99,49 миллиона долларов (эквивалент 86,1 миллиона евро), в том числе 57,4 миллиона долларов — в качестве очередного транша кредита из макрофинансовой помощи.Благодаря займам и грантам Министерства финансов активы увеличились на 5,26 миллиона долларов. Чистый приток от обязательных валютных резервов банков составил 4,69 миллиона долларов.На увеличение резервов повлияли повышение обменных курсов валют по отношению к доллару США и доходы от управления валютными резервами.Выплаты из резервных активов были связаны с обслуживанием внешнего государственного долга (16,4 миллиона долларов); платежами Минфина (12,44 миллиона долларов); интервенциями на внутреннем валютном рынке в форме продажи иностранной валюты (1 миллион долларов) и переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле.

https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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нацбанк, финансы, валютные резервы, в молдове, молдова