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В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ
В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ
Премьер-министр Баварии уточнил, почему Европе необходим скорейший запуск "Северного потока - 2".
2021-11-07T14:37+0200
2021-11-07T14:37+0200
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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы. В этом убежден премьер-министр Баварии Маркус Зедер, пишут "Известия" со ссылкой на материал, опубликованный в газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Он добавил, что сейчас, когда Германия заявила о готовности сократить и прекратить использование угля и ядерной энергетики, растущий дефицит ресурсов, а также рост цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать электростанции, работающие на газе.Строительство газопровода "Северный поток — 2" было завершено 10 сентября, он тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Работу "СП-2" пока не начал. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Страны Евросоюза проект в основном поддерживают, против него выступают страны Балтии, Польша, США и Украина.
https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html
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в мире, россия, германия, северный поток-2
В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ
14:37 07.11.2021 (обновлено: 14:44 07.11.2021)
Премьер-министр Баварии уточнил, почему Германии необходим скорейший запуск "Северного потока - 2".
КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik.
Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы. В этом убежден премьер-министр Баварии Маркус Зедер, пишут "Известия"
со ссылкой на материал, опубликованный в газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung
.
"Для обеспечения энергоснабжения нужна разумная стратегия. И в этом немалую роль играет запуск трубопровода "Северный поток — 2", чтобы урегулировать цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать, как цены растут в преддверии холодной зимы", — заявил премьер.
Он добавил, что сейчас, когда Германия заявила о готовности сократить и прекратить использование угля и ядерной энергетики, растущий дефицит ресурсов, а также рост цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать электростанции, работающие на газе.
"Северный поток — 2" просто станет надежной основой для того, чтобы у нас был стабильный доступ к газу в Германии", — отметил Зедер.
Строительство газопровода "Северный поток — 2" было завершено 10 сентября, он тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Работу "СП-2" пока не начал. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Страны Евросоюза проект в основном поддерживают, против него выступают страны Балтии, Польша, США и Украина.