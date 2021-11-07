https://ru.sputnik.md/20211107/vgermanii-rasskazali-pochemu-zapusk-sp-2-pomozhet-snizit-tseny-na-gaz-46224037.html

В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ

В Германии рассказали, почему запуск "СП-2" поможет снизить цены на газ

Премьер-министр Баварии уточнил, почему Европе необходим скорейший запуск "Северного потока - 2".

2021-11-07T14:37+0200

2021-11-07T14:37+0200

2021-11-07T14:44+0200

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы. В этом убежден премьер-министр Баварии Маркус Зедер, пишут "Известия" со ссылкой на материал, опубликованный в газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Он добавил, что сейчас, когда Германия заявила о готовности сократить и прекратить использование угля и ядерной энергетики, растущий дефицит ресурсов, а также рост цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать электростанции, работающие на газе.Строительство газопровода "Северный поток — 2" было завершено 10 сентября, он тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Работу "СП-2" пока не начал. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Страны Евросоюза проект в основном поддерживают, против него выступают страны Балтии, Польша, США и Украина.

https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html

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в мире, россия, германия, северный поток-2