https://ru.sputnik.md/20211107/vladimir-voronin-vnov-izbran-predsedatelem-pkrm-46228821.html

Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ

Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ

Бессменный лидер коммунистов продолжит руководить партией в Молдове

2021-11-07T15:41+0200

2021-11-07T15:41+0200

2021-11-07T16:11+0200

политика

владимир воронин

пкрм

съезд

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова.Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся в воскресенье в Кишиневе.В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.Позже в интервью для прессы Воронин заметил, что по этому вопросу "мы посоветуемся в партии".Владимир Воронин возглавляет ПКРМ почти 30 летПартия коммунистов Республики Молдова была основана в 1993 году после запрета компартии Молдавии во время распада СССР. В 1998 году ПКРМ вошла в парламент, получив 40 мандатов из 101. В 2001 году на парламентских выборах партия получила 71 мандат и конституционное большинство.Перед выборами была проведена конституционная реформа, президента страны стал избирать парламент. Лидер ПКРМ Владимир Воронин был избран на пост президента Молдовы, а затем переизбран на второй срок в 2005 году голосами всех фракций парламента (ПКРМ, ХДНП, Демпартии и Социал-либеральной партии).На выборах 2005 года ПКРМ получила 56 мест в парламенте, а 5 апреля 2009 года — 60 мест. Для выборов президента не хватало одного голоса депутата, однако, в отличие от 2005 года консенсуса добиться не удалось.Парламент был распущен, и на досрочных выборах в июле 2009 года ПКРМ получила уже 48 мандатов. Партия перешла в оппозицию, а 11 сентября 2009 года Владимир Воронин объявил о своей отставке с поста президента Молдовы.На досрочных парламентских выборах в ноябре 2010 года ПКРМ получила 42 места в парламенте, на выборах 2014 — 21 место, а в 2019 году партия не прошла в парламент, не преодолев избирательный порог.В парламенте XI созыва ПКРМ располагает 10 мандатами в составе объединенной фракции Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20211020/psrm-pkrm-chto-dalshe-45710120.html

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владимир воронин, пкрм, съезд, в молдове, молдова