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Волонтеры отправились в села — агитировать за вакцинацию
Волонтеры отправились в села — агитировать за вакцинацию
Волонтеры посетили села Молдовы, где проводили разъяснительную работу о преимуществах вакцинирования
2021-11-07T07:30+0200
2021-11-07T09:48+0200
коронавирус
минздрав
села
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В села Молдовы отправились бригады волонтеров, которые разъясняют преимущества вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения.В просветительской кампании участвуют десятки медиков, особенно работников первичной медико-санитарной помощи, сотрудники органов местного самоуправления, представители МВД и партнеры Минздрава.В населенных пунктах Молдовы также развернута сеть пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым, где иммунизацию проводят медицинские работники.
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минздрав, села, вакцинация, в молдове

Волонтеры отправились в села — агитировать за вакцинацию

07:30 07.11.2021 (обновлено: 09:48 07.11.2021)
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Александр Исаев
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Минздрав развернул в населенных пунктах страны агитационную кампанию по преимуществам вакцинации от коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В села Молдовы отправились бригады волонтеров, которые разъясняют преимущества вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения.
В просветительской кампании участвуют десятки медиков, особенно работников первичной медико-санитарной помощи, сотрудники органов местного самоуправления, представители МВД и партнеры Минздрава.
В населенных пунктах Молдовы также развернута сеть пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым, где иммунизацию проводят медицинские работники.
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