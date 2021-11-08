https://ru.sputnik.md/20211108/cheban-kak-moldovagaz-nakopila-dolg-pered-gazpromom-46222719.html

Чебан: как "Молдовагаз" накопил долг перед "Газпромом"

Чебан: как "Молдовагаз" накопил долг перед "Газпромом"

Глава "Молдовагаз" объяснил, как у Молдовы образовался газовый долг, и на что закрыл глаза "Газпром" при его выплате.

2021-11-08T09:00+0200

2021-11-08T09:00+0200

2021-11-08T09:42+0200

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Чебан: как "Молдовагаз" накопил долг перед "Газпромом" Чебан: как "Молдовагаз" накопил долг перед "Газпромом"

После нескольких раундов переговоров 29 октября 2021 года ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" подписали новый пятилетний контракт на поставки газа, а также договорились об аудите общей задолженности в 709 миллионов долларов, из которых тело долга составляет 433 миллиона.Долг Молдовы за газ перед "Газпромом" образовался в период с 1994 по 2016 год, за исключением октября и ноября, - текущие платежи за сентябрь 2021 года перед "Газпромом" компания АО "Молдовагаз" закрыла, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Чебан уточнил, что ту поставку газа "Газпром" оформил Молдове в кредит, поэтому сейчас необходимо изучить все документы по поставке 1994 года, для чего приняли решение провести аудит."Вторую часть долга за газ Молдова накопила в период 2011-2015 годов, и здесь есть разные интерпретации, но основную часть долга сформировали неплатежи предприятий теплоэнергокомплекса, несвоевременная корректировка тарифов на газ и тепловую электроэнергию. С 2016 по сентябрь 2021 года "Молдовагаз" исправно оплачивал природный газ, сохраняя тарифы, адекватные цене закупки", - считает Чебан.В заключение Чебан отметил, что АО "Молдовагаз" и "Газпром" договорились заключить соглашение, по которому газовый долг Молдовы будет реструктуризирован и после аудита, согласно отсрочке и графику, выплачен в оговоренный срок "Газпрому" без учета процентов.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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экспертиза, подкасты, аудио, долг, газпром, молдовагаз, газ