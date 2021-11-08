https://ru.sputnik.md/20211108/cheban-nedovolen-otrabotkoy-kanikul-pust-kabmine-takzhe-porabotayut-46239620.html

Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают

Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают

Ион Чебан раскритиковал решение министерства перегружать детей уроками для отработки каникул.

2021-11-08T11:39+0200

2021-11-08T11:39+0200

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в молдове

общество

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молдова

каникулы

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан выразил недовольство в связи с программой отработки продленных каникул школьников. Он предложил чиновникам в правительстве так же оставаться на работе в дополнительное время, как и школьники. Ранее родители сообщили, что в некоторых школах детям для отработки каникул поставили по восемь-девять уроков в день. Позднее в Министерстве образования сообщили, что каникулы будут отрабатываться до конца учебного года, а не как предполагалось ранее, до конца 2021 года. "Так понял, что школьники теперь за счет дополнительных часов будут отрабатывать уроки, которых у них не было из-за каникул. Это странный подход, который мне кажется неправильным", - заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. По его словам, министерство даже четко не объяснило, в чем была необходимость продления каникул, а теперь дети вынуждены учиться дополнительно по продленной программе. "У меня предложение, чтобы те, кто в правительстве, оставались так же дополнительно, как и дети, и взялись за работу. По информации, которую я имею, многие чиновники приходят на работу позже 8.00, а уходят раньше 17.00, оставляя свет в офисе, чтобы казалось, что там работают", - отметил Чебан. Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.

https://ru.sputnik.md/20211107/khvatit-kanikul-shkolniki-moldovy-vozvraschayutsya-za-party-46230361.html

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в молдове, ион чебан, молдова, каникулы