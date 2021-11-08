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https://ru.sputnik.md/20211108/cheban-nedovolen-otrabotkoy-kanikul-pust-kabmine-takzhe-porabotayut-46239620.html
Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают
Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают
Ион Чебан раскритиковал решение министерства перегружать детей уроками для отработки каникул.
2021-11-08T11:39+0200
2021-11-08T11:56+0200
в молдове
общество
ион чебан
молдова
каникулы
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан выразил недовольство в связи с программой отработки продленных каникул школьников. Он предложил чиновникам в правительстве так же оставаться на работе в дополнительное время, как и школьники. Ранее родители сообщили, что в некоторых школах детям для отработки каникул поставили по восемь-девять уроков в день. Позднее в Министерстве образования сообщили, что каникулы будут отрабатываться до конца учебного года, а не как предполагалось ранее, до конца 2021 года. "Так понял, что школьники теперь за счет дополнительных часов будут отрабатывать уроки, которых у них не было из-за каникул. Это странный подход, который мне кажется неправильным", - заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. По его словам, министерство даже четко не объяснило, в чем была необходимость продления каникул, а теперь дети вынуждены учиться дополнительно по продленной программе. "У меня предложение, чтобы те, кто в правительстве, оставались так же дополнительно, как и дети, и взялись за работу. По информации, которую я имею, многие чиновники приходят на работу позже 8.00, а уходят раньше 17.00, оставляя свет в офисе, чтобы казалось, что там работают", - отметил Чебан. Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.
https://ru.sputnik.md/20211107/khvatit-kanikul-shkolniki-moldovy-vozvraschayutsya-za-party-46230361.html
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Юлия Липовая
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в молдове, ион чебан, молдова, каникулы

Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают

11:39 08.11.2021 (обновлено: 11:56 08.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaIon Ceban
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ион Чебан раскритиковал решение министерства перегружать детей уроками для отработки каникул.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан выразил недовольство в связи с программой отработки продленных каникул школьников. Он предложил чиновникам в правительстве так же оставаться на работе в дополнительное время, как и школьники.
Ранее родители сообщили, что в некоторых школах детям для отработки каникул поставили по восемь-девять уроков в день. Позднее в Министерстве образования сообщили, что каникулы будут отрабатываться до конца учебного года, а не как предполагалось ранее, до конца 2021 года.
"Так понял, что школьники теперь за счет дополнительных часов будут отрабатывать уроки, которых у них не было из-за каникул. Это странный подход, который мне кажется неправильным", - заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.
По его словам, министерство даже четко не объяснило, в чем была необходимость продления каникул, а теперь дети вынуждены учиться дополнительно по продленной программе.
"У меня предложение, чтобы те, кто в правительстве, оставались так же дополнительно, как и дети, и взялись за работу. По информации, которую я имею, многие чиновники приходят на работу позже 8.00, а уходят раньше 17.00, оставляя свет в офисе, чтобы казалось, что там работают", - отметил Чебан.
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Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.
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