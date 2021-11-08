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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-08T18:41+0200
2021-11-08T18:41+0200
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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1141 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено четыре случая импорта инфекции: из Египта, Германии, Румынии и Италии.Общее число случаев заражения в стране достигло 347 105.У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев заражения: 2 – у врачей, 11 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6130 тестов.Госпитализированы 2804 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 39).В то же время за сутки выздоровели 1098 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 325 991.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8144.
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Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика, заболевшие, в молдове, молдова

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:41 08.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1141 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено четыре случая импорта инфекции: из Египта, Германии, Румынии и Италии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 347 105.
У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев заражения: 2 – у врачей, 11 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6130 тестов.
Госпитализированы 2804 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 39).
В то же время за сутки выздоровели 1098 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 325 991.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8144.
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