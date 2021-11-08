https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-moldova-46255085.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-08T18:41+0200

2021-11-08T18:41+0200

2021-11-08T18:41+0200

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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1141 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено четыре случая импорта инфекции: из Египта, Германии, Румынии и Италии.Общее число случаев заражения в стране достигло 347 105.У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев заражения: 2 – у врачей, 11 – у медсестер, 4 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6130 тестов.Госпитализированы 2804 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 39).В то же время за сутки выздоровели 1098 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 325 991.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8144.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, заболевшие, в молдове, молдова