https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html

COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась

COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась

Мэр Кшинева рассказал, как были перестроены больницы и временные центры размещения пациентов с COVID-19 для борьбы с пандемией.

2021-11-08T12:09+0200

2021-11-08T12:09+0200

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коронавирус

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кишинев

ион чебан

молдова

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Количество новых случаев коронавируса в Кишиневе ежедневно уменьшается, однако растет число смертей на фоне инфекции. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.По словам Чебана, также снизилась нагрузка на городские больницы и отделения интенсивной терапии, которые госпитализируют пациентов с COVID-19, в целом в столице достаточно коек. Этого удалось добиться благодаря подключению двух отделений интенсивной терапии больницы "Святой Троицы"."Из публичного сообщения Минздрава я понял, что кислородная станция не будет установлена в Центре Moldexpo. Нам пришлось разделить больницу "Святая Троица" на два отдельных блоках (блок COVID-19 и блок не COVID-19). Перевезено 30 коек реанимации из Moldexpo в больницу", - рассказал Чебан. Как отметил примар, чтобы обезопасить пациентов и избежать случаев возможных несоответствий в отделении интенсивной терапии в Moldexpo, внесли изменения в инфраструктуру больницы "Святая Tроица". Так, было активизировано еще 36 коек отделения анестезии и интенсивной терапии, а также 200 коек для лечения COVID-19.По данным Чебана, в Центре COVID-19 есть 350 коек для лечения COVID и 12 коек отделения анестезии и интенсивной терапии. Таким образом, уменьшается нагрузка на сети, снижается риск экстренных ситуаций.

https://ru.sputnik.md/20211108/kishinev-8-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46236408.html

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