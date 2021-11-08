https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html
COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась
COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась
Мэр Кшинева рассказал, как были перестроены больницы и временные центры размещения пациентов с COVID-19 для борьбы с пандемией.
2021-11-08T12:09+0200
2021-11-08T12:09+0200
2021-11-08T12:47+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Количество новых случаев коронавируса в Кишиневе ежедневно уменьшается, однако растет число смертей на фоне инфекции. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.По словам Чебана, также снизилась нагрузка на городские больницы и отделения интенсивной терапии, которые госпитализируют пациентов с COVID-19, в целом в столице достаточно коек. Этого удалось добиться благодаря подключению двух отделений интенсивной терапии больницы "Святой Троицы"."Из публичного сообщения Минздрава я понял, что кислородная станция не будет установлена в Центре Moldexpo. Нам пришлось разделить больницу "Святая Троица" на два отдельных блоках (блок COVID-19 и блок не COVID-19). Перевезено 30 коек реанимации из Moldexpo в больницу", - рассказал Чебан. Как отметил примар, чтобы обезопасить пациентов и избежать случаев возможных несоответствий в отделении интенсивной терапии в Moldexpo, внесли изменения в инфраструктуру больницы "Святая Tроица". Так, было активизировано еще 36 коек отделения анестезии и интенсивной терапии, а также 200 коек для лечения COVID-19.По данным Чебана, в Центре COVID-19 есть 350 коек для лечения COVID и 12 коек отделения анестезии и интенсивной терапии. Таким образом, уменьшается нагрузка на сети, снижается риск экстренных ситуаций.
https://ru.sputnik.md/20211108/kishinev-8-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46236408.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова
COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась
12:09 08.11.2021 (обновлено: 12:47 08.11.2021)
Мэр Кишинева рассказал, как были перестроены больницы и временные центры размещения пациентов с COVID-19 для борьбы с пандемией.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Количество новых случаев коронавируса в Кишиневе ежедневно уменьшается, однако растет число смертей на фоне инфекции. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
По словам Чебана, также снизилась нагрузка на городские больницы и отделения интенсивной терапии, которые госпитализируют пациентов с COVID-19, в целом в столице достаточно коек. Этого удалось добиться благодаря подключению двух отделений интенсивной терапии больницы "Святой Троицы".
"Из публичного сообщения Минздрава я понял, что кислородная станция не будет установлена в Центре Moldexpo. Нам пришлось разделить больницу "Святая Троица" на два отдельных блоках (блок COVID-19 и блок не COVID-19). Перевезено 30 коек реанимации из Moldexpo в больницу", - рассказал Чебан.
Как отметил примар, чтобы обезопасить пациентов и избежать случаев возможных несоответствий в отделении интенсивной терапии в Moldexpo, внесли изменения в инфраструктуру больницы "Святая Tроица".
Так, было активизировано еще 36 коек отделения анестезии и интенсивной терапии, а также 200 коек для лечения COVID-19.
По данным Чебана, в Центре COVID-19 есть 350 коек для лечения COVID и 12 коек отделения анестезии и интенсивной терапии. Таким образом, уменьшается нагрузка на сети, снижается риск экстренных ситуаций.