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Войска и слезоточивый газ: что происходит на границе Польши и Белоруссии

Войска и слезоточивый газ: что происходит на границе Польши и Белоруссии

Тысячи беженцев направились из Белоруссии в Польшу, пограничники задержать их продвижение, применяя слезоточивый газ.

2021-11-08T18:23+0200

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Утром в понедельник многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась из Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей. В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.Польская сторона пытается не допустить проникновения мигрантов на свою территорию. Мигранты стремятся прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной. Они режут его специальными кусачками и пытаются смять лопатами. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу, будут возвращены в Белоруссию. Она отметила, что ни один из нелегальных мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, не подал прошение об убежище.

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видео, в мире, польша, беларусь, войска, мигранты, слезоточивый газ