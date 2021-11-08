https://ru.sputnik.md/20211108/kishinev-8-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46236408.html
Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 8 ноября
2021-11-08T09:28+0200
2021-11-08T09:28+0200
2021-11-08T09:28+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 8 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого национального собрания.Автобус расположится в Трушенах по улице Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ Zurzulea.Где будут находиться пункты вакцинации 9 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.Автобус расположится в Гратиештах по улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnyy-kovid-sertifikat-rabochem-meste-protivorechit-zakonu-ekspert-46211046.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 8 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого национального собрания.
Автобус расположится в Трушенах по улице Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ Zurzulea.
Где будут находиться пункты вакцинации 9 ноября
Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.
Автобус расположится в Гратиештах по улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.