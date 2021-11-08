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Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 8 ноября
2021-11-08T09:28+0200
2021-11-08T09:28+0200
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в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 8 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого национального собрания.Автобус расположится в Трушенах по улице Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ Zurzulea.Где будут находиться пункты вакцинации 9 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.Автобус расположится в Гратиештах по улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:28 08.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 8 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на площади Великого национального собрания.
Автобус расположится в Трушенах по улице Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ Zurzulea.

Где будут находиться пункты вакцинации 9 ноября

Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.
Автобус расположится в Гратиештах по улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
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6 ноября, 14:48
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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