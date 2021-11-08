https://ru.sputnik.md/20211108/krasnoselskiy-rabochiy-vizit-moskva-46247425.html

Красносельский находится с рабочим визитом в Москве

Красносельский находится с рабочим визитом в Москве

Вадим Красносельский рассказал о рабочей повестке своего пребывания в российской столице.

2021-11-08T16:25+0200

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политика

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приднестровье

молдова

москва

визит

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщил сам политик в своем канале в Telegram.По словам Красносельского, есть ряд вопросов, требующих дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег. Он отметил, что диалог с Россией носит системный характер и поддерживается на различных уровнях. Так, на минувшей неделе, отметил приднестровский лидер, в Тирасполе стороны прорабатывали повестку с депутатами Госдумы и послом России.

https://ru.sputnik.md/20211027/universitet-dogovor-sotrudnichestvo-45951890.html

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