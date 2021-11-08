https://ru.sputnik.md/20211108/krasnoselskiy-rabochiy-vizit-moskva-46247425.html
Красносельский находится с рабочим визитом в Москве
Красносельский находится с рабочим визитом в Москве
Вадим Красносельский рассказал о рабочей повестке своего пребывания в российской столице.
2021-11-08T16:25+0200
2021-11-08T16:25+0200
2021-11-08T16:25+0200
политика
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщил сам политик в своем канале в Telegram.По словам Красносельского, есть ряд вопросов, требующих дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег. Он отметил, что диалог с Россией носит системный характер и поддерживается на различных уровнях. Так, на минувшей неделе, отметил приднестровский лидер, в Тирасполе стороны прорабатывали повестку с депутатами Госдумы и послом России.
https://ru.sputnik.md/20211027/universitet-dogovor-sotrudnichestvo-45951890.html
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Юлия Липовая
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в молдове, приднестровье, молдова, москва, визит, вадим красносельский
Красносельский находится с рабочим визитом в Москве
Политик пробудет в российской столице несколько дней и проведет ряд встреч с политическими и общественными деятелями.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщил сам политик в своем канале в Telegram.
По словам Красносельского, есть ряд вопросов, требующих дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег.
"С этой целью нахожусь с рабочим визитом в Москве. Московский рабочий график рассчитан на несколько дней. Первая встреча – с общественными деятелями – организована в Официальном представительстве Приднестровья", – рассказал Красносельский.
Он отметил, что диалог с Россией носит системный характер и поддерживается на различных уровнях. Так, на минувшей неделе, отметил приднестровский лидер, в Тирасполе стороны прорабатывали повестку с депутатами Госдумы и послом России.