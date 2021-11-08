https://ru.sputnik.md/20211108/krylov-promezhutochnye-dostizheniya-pravitelstva-natali-gavrilitsy-46193337.html
Крылов: промежуточные достижения правительства Натальи Гаврилицы
Крылов: промежуточные достижения правительства Натальи Гаврилицы
Аналитик оценил приверженность правительство своей же программе и его промежуточные результаты деятельности.
2021-11-08T08:00+0200
2021-11-08T08:00+0200
2021-11-08T08:00+0200
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Крылов: достижения 100 дней правительства Гаврилицы
Крылов: достижения 100 дней правительства Гаврилицы
За 3 месяца ни одно правительство не в состоянии повысить уровень благосостояния граждан. Пока не прошли 100 дней, важно определить два момента: насколько правительство Гаврилицы придерживается собственной программы, одобренной парламентом в августе 2021 года, и каковы промежуточные результаты его деятельности по основным тезисам программы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.В этой связи, считает Крылов, арест генерального прокурора Александра Стояногло трудно назвать обоснованным, и он никак не соответствует борьбе за верховенство закона и интересам граждан, общества и государства.Такое же намерение правительства можно увидеть и по другим направлениям, несмотря на то, что исполнительная и судебная власть в Молдове разделены и взаимодействуют только в рамках Конституции и законов Республики.Правительство Молдовы во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей привели к присяге 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Молдова хороших времен", за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из 94 депутатов.В своем выступлении на пленарном заседании парламента Наталья Гаврилица объявила четыре приоритетных задачи правительства: регулирование распространения COVID-19, начало реформы юстиции, рост доходов социально уязвимого населения, а также корректировка государственного бюджета на 2021 год.
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, наталья гаврилица
Крылов: промежуточные достижения правительства Натальи Гаврилицы
Аналитик оценил приверженность правительства своей же программе и промежуточные результаты деятельности кабмина.
За 3 месяца ни одно правительство не в состоянии повысить уровень благосостояния граждан. Пока не прошли 100 дней, важно определить два момента: насколько правительство Гаврилицы придерживается собственной программы, одобренной парламентом в августе 2021 года, и каковы промежуточные результаты его деятельности по основным тезисам программы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.
"Далеко от программы правительство Натальи Гаврилицы не ушло. Теперь вопрос в том, как это реализуется на практике. Здесь важно отметить борьбу за верховенство закона, борьбу с коррупцией и чистоту государственных рядов, то есть государственный человек должен служить интересам граждан, общества и самого государства", - считает эксперт.
В этой связи, считает Крылов, арест генерального прокурора Александра Стояногло трудно назвать обоснованным, и он никак не соответствует борьбе за верховенство закона и интересам граждан, общества и государства.
Такое же намерение правительства можно увидеть и по другим направлениям, несмотря на то, что исполнительная и судебная власть в Молдове разделены и взаимодействуют только в рамках Конституции и законов Республики.
"Речь идет о том, что новая власть готова предложить своих людей на ключевые посты государства, которые будут эффективнее, чище перед законом и вне подозрений в коррупции. В переводе на простой язык это значит, что правительство Гаврилицы хочет заменить госслужащих и руководителей структур исполнительной власти своими людьми", - заключил собеседник.
Правительство Молдовы во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей
привели к присяге 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Молдова хороших времен", за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из 94 депутатов.
В своем выступлении на пленарном заседании парламента Наталья Гаврилица объявила четыре приоритетных задачи правительства: регулирование распространения COVID-19, начало реформы юстиции, рост доходов социально уязвимого населения, а также корректировка государственного бюджета на 2021 год.