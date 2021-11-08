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Курс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене
Курс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене
В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея
2021-11-08T22:15+0200
2021-11-08T22:15+0200
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 9 ноября. Евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на девять банов и закрепится на уровне 20,2844 лея.Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5296 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 9 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2460 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6721 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0983 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211106/rost-indeksa-tsen-na-selkhozproduktsiyu-v-moldove-pobil-pyatiletniy-rekord-46208877.html
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Евгений Чебан
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деньги, курс валют

Курс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене

22:15 08.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 9 ноября. Евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на девять банов и закрепится на уровне 20,2844 лея.
Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5296 лея.
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
Экономика
Рост индекса цен на сельхозпродукцию в Молдове побил пятилетний рекорд
6 ноября, 10:37
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 9 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2460 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6721 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0983 в пересчете на национальную валюту.
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