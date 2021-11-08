https://ru.sputnik.md/20211108/kurs-valyut-46257742.html

Курс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене

Курс валют на вторник: иностранные валюты растут в цене

В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея

2021-11-08T22:15+0200

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деньги

курс валют

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 9 ноября. Евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на девять банов и закрепится на уровне 20,2844 лея.Доллар незначительно поднимется в цене и будет стоить 17,5296 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 9 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2460 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6721 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,0983 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211106/rost-indeksa-tsen-na-selkhozproduktsiyu-v-moldove-pobil-pyatiletniy-rekord-46208877.html

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2021

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