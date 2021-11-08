https://ru.sputnik.md/20211108/lavrov-vstrecha-normandskyy-format-46257265.html

Лавров: встреча в нормандском формате 11 ноября не планируется

Лавров: встреча в нормандском формате 11 ноября не планируется

Сергей Лавров рассказал, почему в ближайшее время не может состояться встреча глав МИД "нормандского формата".

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нормандская четверка

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что провести встречу глав МИД "нормандского формата" 11 ноября, как предлагают ФРГ и Франция, невозможно, сообщает РИА Новости.В качестве причин, почему встреча не может состояться глава российского МИД назвал заполненность своего графика рабочих встреч, а также отсутствие реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.Лавров сообщил, что российская сторона направила 29 октября партнерам по "нормандскому формату" свой проект возможного итогового заявления встречи глав МИД "четверки", а 30 октября в Риме "на полях" саммита G20 прошла встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, где он предложил министрам иностранных дел "нормандского формата" встретиться в Париже 11 ноября.Он также отметил, что на встрече глава МИД Франции настоятельно подчеркивал необходимость встретиться 11 ноября."Я ему подтвердил, что во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, даже если бы договоренности созрели и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь (в Москве) очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран... На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно", – добавил Лавров.Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

https://ru.sputnik.md/20211026/zakharova-vstrecha-glava-mid-normandskaea-chetverka-rezultaty-45901037.html

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в мире, сергей лавров, нормандская четверка