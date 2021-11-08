https://ru.sputnik.md/20211108/lavrov-vstrecha-normandskyy-format-46257265.html
Лавров: встреча в нормандском формате 11 ноября не планируется
Лавров: встреча в нормандском формате 11 ноября не планируется
Сергей Лавров рассказал, почему в ближайшее время не может состояться встреча глав МИД "нормандского формата".
2021-11-08T20:15+0200
2021-11-08T20:15+0200
2021-11-08T20:36+0200
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сергей лавров
нормандская четверка
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что провести встречу глав МИД "нормандского формата" 11 ноября, как предлагают ФРГ и Франция, невозможно, сообщает РИА Новости.В качестве причин, почему встреча не может состояться глава российского МИД назвал заполненность своего графика рабочих встреч, а также отсутствие реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.Лавров сообщил, что российская сторона направила 29 октября партнерам по "нормандскому формату" свой проект возможного итогового заявления встречи глав МИД "четверки", а 30 октября в Риме "на полях" саммита G20 прошла встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, где он предложил министрам иностранных дел "нормандского формата" встретиться в Париже 11 ноября.Он также отметил, что на встрече глава МИД Франции настоятельно подчеркивал необходимость встретиться 11 ноября."Я ему подтвердил, что во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, даже если бы договоренности созрели и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь (в Москве) очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран... На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно", – добавил Лавров.Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.
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в мире, сергей лавров, нормандская четверка
Лавров: встреча в нормандском формате 11 ноября не планируется
20:15 08.11.2021 (обновлено: 20:36 08.11.2021)
Сергей Лавров рассказал, почему не может состояться встреча глав МИД "нормандского формата".
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что провести встречу глав МИД "нормандского формата" 11 ноября, как предлагают ФРГ и Франция, невозможно, сообщает РИА Новости
.
В качестве причин, почему встреча не может состояться глава российского МИД назвал заполненность своего графика рабочих встреч, а также отсутствие реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.
Лавров сообщил, что российская сторона направила 29 октября партнерам по "нормандскому формату" свой проект возможного итогового заявления встречи глав МИД "четверки", а 30 октября в Риме "на полях" саммита G20 прошла встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, где он предложил министрам иностранных дел "нормандского формата" встретиться в Париже 11 ноября.
"Я ему сказал – во-первых, мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения – именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности: давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", – заявил Лавров.
Он также отметил, что на встрече глава МИД Франции настоятельно подчеркивал необходимость встретиться 11 ноября.
"Я ему подтвердил, что во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, даже если бы договоренности созрели и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь (в Москве) очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран... На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно", – добавил Лавров.
Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.