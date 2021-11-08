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Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу
Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу
Саакашвили, объявивший в тюрьме о голодовке, был доставлен в тюремный госпиталь. 08.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-08T23:13+0200
2021-11-08T23:13+0200
в мире
грузия
михаил саакашвили
тюрьма
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заключенный в тюрьму в начале октября, переведен в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.Практически сразу после своего заключения Саакашвили объявил голодовку. По словам адвокатов политика, 8 ноября шел 39-й ее день.Как заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, решение об отправке экс-президента в тюремную больницу было принято "исходя из его безопасности и состояния здоровья".Также в понедельник был проведен консилиум врачей, который изучил состояние здоровья Саакашвили и заявил о необходимости его госпитализации. По информации СМИ Грузии, политик был доставлен в тюремную больницу Глданской тюрьмы на вертолете.Брегадзе также сообщил, что Саакашвили, по прибытии в тюремную больницу, применил силу против сотрудников учреждения."Когда Саакшавили заселили в учреждение №18, он, к сожалению, нанес физическое и словесное оскорбление нашим сотрудникам, тем сотрудникам, которые заботятся о безопасности страны и защите прав каждого заключенного в течение 24 часов. И мы никому не позволим их оскорблять. Безусловно, будет соответствующее правовое реагирование, сейчас мы изучаем этот факт", – заявил глава Минюста Грузии.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, тюрьма

Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу

23:13 08.11.2021
© Sputnik / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Алексей Вовк
/
Перейти в фотобанк
Саакашвили, объявивший в тюрьме о голодовке, был доставлен в тюремный госпиталь.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заключенный в тюрьму в начале октября, переведен в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.
Практически сразу после своего заключения Саакашвили объявил голодовку. По словам адвокатов политика, 8 ноября шел 39-й ее день.
Как заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, решение об отправке экс-президента в тюремную больницу было принято "исходя из его безопасности и состояния здоровья".

"Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, и увеличивался риск ухудшения его здоровья. Исходя из состояния здоровья, рисков и превенции ухудшения, было принято такое решение", – цитирует Sputnik Грузия заявление Брегадзе одному из телеканалов.

Также в понедельник был проведен консилиум врачей, который изучил состояние здоровья Саакашвили и заявил о необходимости его госпитализации. По информации СМИ Грузии, политик был доставлен в тюремную больницу Глданской тюрьмы на вертолете.
Михаил Саакашвили - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
1 октября, 19:14
Брегадзе также сообщил, что Саакашвили, по прибытии в тюремную больницу, применил силу против сотрудников учреждения.
"Когда Саакшавили заселили в учреждение №18, он, к сожалению, нанес физическое и словесное оскорбление нашим сотрудникам, тем сотрудникам, которые заботятся о безопасности страны и защите прав каждого заключенного в течение 24 часов. И мы никому не позволим их оскорблять. Безусловно, будет соответствующее правовое реагирование, сейчас мы изучаем этот факт", – заявил глава Минюста Грузии.
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