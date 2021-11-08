https://ru.sputnik.md/20211108/moldavskiy-pogranichnik-ranenie-46249609.html

Молдавский пограничник попал в больницу с ранением в шею

Молдавский пограничник попал в больницу с ранением в шею

Сотрудник Пограничной полиции был ранен в шею во время конфликта, произошедшего в селе Бурлаку Кагульского района.

2021-11-08T19:09+0200

2021-11-08T19:09+0200

2021-11-08T19:09+0200

общество

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пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Сотрудник Пограничной полиции был ранен в шею во время конфликта, произошедшего в селе Бурлаку Кагульского района. Как говорится в сообщении пресс-службы Пограничной полиции, сотрудник ведомства находился в указанном в селе в нерабочее время в ночь на понедельник. "Сотрудник Погранполиции пытался уладить конфликт между жителями села, но получил сильный удар твердым предметом в область шеи. В настоящее время сотрудник КПП госпитализирован в районную больницу Кагула, состояние его здоровья стабильное, опасности для жизни нет", – отметили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что не потерпят такого поведения в отношении своих сотрудников и добьются, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона.

https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html

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в молдове, молдова, пограничная полиция