https://ru.sputnik.md/20211108/moldova-krasnyy-kod-covid-opasnosti-46250236.html
Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности
Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности
Всего один район страны, два муниципия и Приднестровье – под "красным кодом" в связи с большим количеством новых случаев COVID-19.
2021-11-08T17:51+0200
2021-11-08T17:51+0200
2021-11-08T17:52+0200
в молдове
коронавирус
бельцы
молдова
районы
красный код
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Один район Молдовы, два муниципия, а также территория Левобережья Днестра находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. На данный момент он сохраняется в муниципиях Кишинев и Бельцы, в Приднестровье, а также в Глодянском районе. Неделей ранее районов под "красным кодом" было три.Такие данные предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Под "желтым кодом" находятся Кантемирский, Флорештский, Хынчештский, Сорокский, Тараклийский и Теленештский районы. Во всех остальных районах, а также в АТО Гагаузия действует "оранжевый код".В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 220 случаев на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переводят на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев, Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19
https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html
https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html
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в молдове, бельцы, молдова, районы, красный код
Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности
17:51 08.11.2021 (обновлено: 17:52 08.11.2021)
Только один район страны, два муниципия и Приднестровье остаются под "красным кодом" в связи с большим количеством новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Один район Молдовы, два муниципия, а также территория Левобережья Днестра находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. На данный момент он сохраняется в муниципиях Кишинев и Бельцы, в Приднестровье, а также в Глодянском районе. Неделей ранее районов под "красным кодом" было три.
Такие данные предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
Под "желтым кодом" находятся Кантемирский, Флорештский, Хынчештский, Сорокский, Тараклийский и Теленештский районы. Во всех остальных районах, а также в АТО Гагаузия действует "оранжевый код".
В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 220 случаев на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.
Что предусматривает "красный код"
Школьники продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переводят на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев, Бельцы и АТО Гагаузия.
Что значит сертификат COVID-19
сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител к COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
отрицательный результат теста на COVID-19 - экспресс-тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).