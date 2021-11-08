https://ru.sputnik.md/20211108/moldova-krasnyy-kod-covid-opasnosti-46250236.html

Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности

Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности

Всего один район страны, два муниципия и Приднестровье – под "красным кодом" в связи с большим количеством новых случаев COVID-19.

2021-11-08T17:51+0200

2021-11-08T17:51+0200

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в молдове

коронавирус

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молдова

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красный код

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Один район Молдовы, два муниципия, а также территория Левобережья Днестра находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. На данный момент он сохраняется в муниципиях Кишинев и Бельцы, в Приднестровье, а также в Глодянском районе. Неделей ранее районов под "красным кодом" было три.Такие данные предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Под "желтым кодом" находятся Кантемирский, Флорештский, Хынчештский, Сорокский, Тараклийский и Теленештский районы. Во всех остальных районах, а также в АТО Гагаузия действует "оранжевый код".В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 220 случаев на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переводят на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев, Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19

https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html

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