https://ru.sputnik.md/20211108/moldove-peredali-neskolko-edinits-spetstekhniki-dlya-spasateley-kuda-ee-napravyat-46245610.html

Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят

Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят

Спецтехника сможет обслуживать порядка 55 населенных пунктов страны.

2021-11-08T14:46+0200

2021-11-08T14:46+0200

2021-11-08T14:51+0200

в молдове

общество

молдова

пожарные машины

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Три станции для пожарных в Кантемире, Унгенах и Леова получили новую спецтехнику от Австрии и Программы развития ООН (ПРООН), сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Пожертвование было сделано в рамках проекта Австрийского агентства развития "Уменьшение климатических рисков и бедствий".Так, три единицы спецтехники распределили в села Баймаклия, Пырлица и Сэрэтень. Эта техника будет обслуживать примерно 55 населенных пунктов с общим населением в 80 тысяч человек. Торжественная церемония передачи техники прошла у здания ГИЧС с участием министра внутренних дел Анны Ревенко и представителей местной власти населенных пунктов, куда будет отправлена техника. "Цель этого проекта - внести вклад в усилия правительства по развитию сельских населенных пунктов за счет повышения уровня консолидации спасательных и пожарных служб в сельском секторе на первой линии. Программа направлена ​​на укрепление сотрудничества для общего дела, а именно повышения уровня безопасности граждан", - заявила Ревенко. Глава ГИЧС Михай Харабаджиу, в свою очередь, отметил, что успешное выполнение спасательных миссий в большей мере зависит от уровня оснащенности специальной техникой и экипировкой. Постоянный представитель ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб добавил, что передача новой техники является важным шагом на пути к повышению устойчивости местного населения, что принесет пользу, в первую очередь, наиболее уязвимым группам людей."По некоторым оценкам уже известно, что Молдова чрезвычайно уязвима к изменению климата, учитывая ее экономическую структуру и географические особенности. Из-за аномально высоких текущих и прогнозируемых температур возникновение пожаров становится все большей угрозой для окружающей среды и населения," - заявил Аль-Хатиб.Объем резервуаров для воды в каждой машине - 1600 литров, она может использоваться как для тушения пожаров, так и для других чрезвычайных ситуаций, даже в населенных пунктах с труднодоступными дорогами. Техника оснащена гидравлическим оборудованием и высокопроизводительными мотопомпами, их общая стоимость составляет около 225 000 евро.

https://ru.sputnik.md/20210925/pozharnye-spasately-covid-19-45044020.html

https://ru.sputnik.md/20210710/poka-vse-spali-proverka-spetstekhniki-covid19-v-mire-i-situatsiya-v-gaiti-35432979.html

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в молдове, молдова, пожарные машины, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям