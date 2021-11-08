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Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят
Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят
Спецтехника сможет обслуживать порядка 55 населенных пунктов страны.
2021-11-08T14:46+0200
2021-11-08T14:51+0200
в молдове
общество
молдова
пожарные машины
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Три станции для пожарных в Кантемире, Унгенах и Леова получили новую спецтехнику от Австрии и Программы развития ООН (ПРООН), сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Пожертвование было сделано в рамках проекта Австрийского агентства развития "Уменьшение климатических рисков и бедствий".Так, три единицы спецтехники распределили в села Баймаклия, Пырлица и Сэрэтень. Эта техника будет обслуживать примерно 55 населенных пунктов с общим населением в 80 тысяч человек. Торжественная церемония передачи техники прошла у здания ГИЧС с участием министра внутренних дел Анны Ревенко и представителей местной власти населенных пунктов, куда будет отправлена техника. "Цель этого проекта - внести вклад в усилия правительства по развитию сельских населенных пунктов за счет повышения уровня консолидации спасательных и пожарных служб в сельском секторе на первой линии. Программа направлена ​​на укрепление сотрудничества для общего дела, а именно повышения уровня безопасности граждан", - заявила Ревенко. Глава ГИЧС Михай Харабаджиу, в свою очередь, отметил, что успешное выполнение спасательных миссий в большей мере зависит от уровня оснащенности специальной техникой и экипировкой. Постоянный представитель ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб добавил, что передача новой техники является важным шагом на пути к повышению устойчивости местного населения, что принесет пользу, в первую очередь, наиболее уязвимым группам людей."По некоторым оценкам уже известно, что Молдова чрезвычайно уязвима к изменению климата, учитывая ее экономическую структуру и географические особенности. Из-за аномально высоких текущих и прогнозируемых температур возникновение пожаров становится все большей угрозой для окружающей среды и населения," - заявил Аль-Хатиб.Объем резервуаров для воды в каждой машине - 1600 литров, она может использоваться как для тушения пожаров, так и для других чрезвычайных ситуаций, даже в населенных пунктах с труднодоступными дорогами. Техника оснащена гидравлическим оборудованием и высокопроизводительными мотопомпами, их общая стоимость составляет около 225 000 евро.
https://ru.sputnik.md/20210925/pozharnye-spasately-covid-19-45044020.html
https://ru.sputnik.md/20210710/poka-vse-spali-proverka-spetstekhniki-covid19-v-mire-i-situatsiya-v-gaiti-35432979.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пожарные машины, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят

14:46 08.11.2021 (обновлено: 14:51 08.11.2021)
© Photo : United Nations Development ProgrammeКантемир, Леова и Унгены получили новые пожарные машины
Кантемир, Леова и Унгены получили новые пожарные машины - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Photo : United Nations Development Programme
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спецтехника сможет обслуживать порядка 55 населенных пунктов страны.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Три станции для пожарных в Кантемире, Унгенах и Леова получили новую спецтехнику от Австрии и Программы развития ООН (ПРООН), сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Пожертвование было сделано в рамках проекта Австрийского агентства развития "Уменьшение климатических рисков и бедствий".
Так, три единицы спецтехники распределили в села Баймаклия, Пырлица и Сэрэтень. Эта техника будет обслуживать примерно 55 населенных пунктов с общим населением в 80 тысяч человек.
Торжественная церемония передачи техники прошла у здания ГИЧС с участием министра внутренних дел Анны Ревенко и представителей местной власти населенных пунктов, куда будет отправлена техника.
"Цель этого проекта - внести вклад в усилия правительства по развитию сельских населенных пунктов за счет повышения уровня консолидации спасательных и пожарных служб в сельском секторе на первой линии. Программа направлена ​​на укрепление сотрудничества для общего дела, а именно повышения уровня безопасности граждан", - заявила Ревенко.
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Глава ГИЧС Михай Харабаджиу, в свою очередь, отметил, что успешное выполнение спасательных миссий в большей мере зависит от уровня оснащенности специальной техникой и экипировкой.
"Это пожертвование даст возможность пожарным оказывать быструю и качественную помощь в чрезвычайных ситуациях и, что наиболее важно, спасать жизни в своих населенных пунктах", - добавил глава ГИЧС.
Постоянный представитель ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб добавил, что передача новой техники является важным шагом на пути к повышению устойчивости местного населения, что принесет пользу, в первую очередь, наиболее уязвимым группам людей.
"По некоторым оценкам уже известно, что Молдова чрезвычайно уязвима к изменению климата, учитывая ее экономическую структуру и географические особенности. Из-за аномально высоких текущих и прогнозируемых температур возникновение пожаров становится все большей угрозой для окружающей среды и населения," - заявил Аль-Хатиб.
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Объем резервуаров для воды в каждой машине - 1600 литров, она может использоваться как для тушения пожаров, так и для других чрезвычайных ситуаций, даже в населенных пунктах с труднодоступными дорогами. Техника оснащена гидравлическим оборудованием и высокопроизводительными мотопомпами, их общая стоимость составляет около 225 000 евро.
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