https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html
На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
В какой промежуток времени КПП Кагул-Оанча закроется на ремонт.
2021-11-08T09:56+0200
2021-11-08T09:56+0200
2021-11-08T09:56+0200
общество
в молдове
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молдова
кагул
кпп
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча будет временно недоступен, об этом сообщили в Таможенной службе. Как отметили в ведомстве, работу КПП приостановят с 10.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами. "Будет отключено электричество в связи с необходимостью ремонта генератора", - говорится в сообщении службы. В Таможенной службе призвали всех путешественников выбирать другие ближайшие контрольные пункты для пересечения границы.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
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Юлия Липовая
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в молдове, граница, молдова, кагул, кпп
На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
Путешественникам придется перестроить свой маршрут.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча будет временно недоступен, об этом сообщили в Таможенной службе.
Как отметили в ведомстве, работу КПП приостановят с 10.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами.
"Будет отключено электричество в связи с необходимостью ремонта генератора", - говорится в сообщении службы.
В Таможенной службе призвали всех путешественников выбирать другие ближайшие контрольные пункты для пересечения границы.