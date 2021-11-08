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На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
В какой промежуток времени КПП Кагул-Оанча закроется на ремонт.
2021-11-08T09:56+0200
2021-11-08T09:56+0200
общество
в молдове
граница
молдова
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча будет временно недоступен, об этом сообщили в Таможенной службе. Как отметили в ведомстве, работу КПП приостановят с 10.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами. "Будет отключено электричество в связи с необходимостью ремонта генератора", - говорится в сообщении службы. В Таможенной службе призвали всех путешественников выбирать другие ближайшие контрольные пункты для пересечения границы.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
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в молдове, граница, молдова, кагул, кпп

На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП

09:56 08.11.2021
© Sputnik / Самвел Сепетчян / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра»
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра» - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Самвел Сепетчян
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Путешественникам придется перестроить свой маршрут.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча будет временно недоступен, об этом сообщили в Таможенной службе.
Как отметили в ведомстве, работу КПП приостановят с 10.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами.
"Будет отключено электричество в связи с необходимостью ремонта генератора", - говорится в сообщении службы.
В Таможенной службе призвали всех путешественников выбирать другие ближайшие контрольные пункты для пересечения границы.
Очередь на границе - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
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