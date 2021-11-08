https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html

На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП

На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП

В какой промежуток времени КПП Кагул-Оанча закроется на ремонт.

2021-11-08T09:56+0200

2021-11-08T09:56+0200

2021-11-08T09:56+0200

общество

в молдове

граница

молдова

кагул

кпп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1301/71/13017126_0:139:3001:1827_1920x0_80_0_0_f40c253a511a48d3963f56f0c8c317cc.jpg

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча будет временно недоступен, об этом сообщили в Таможенной службе. Как отметили в ведомстве, работу КПП приостановят с 10.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами. "Будет отключено электричество в связи с необходимостью ремонта генератора", - говорится в сообщении службы. В Таможенной службе призвали всех путешественников выбирать другие ближайшие контрольные пункты для пересечения границы.

https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

молдова

кагул

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, граница, молдова, кагул, кпп