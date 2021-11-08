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Назначен новый начальник штаба Национальной армии Молдовы
Назначен новый начальник штаба Национальной армии Молдовы
Новый командующий имеет более 30 лет опыта работы в военной сфере.
2021-11-08T11:17+0200
2021-11-08T11:36+0200
общество
в молдове
молдова
национальная армия
назначение
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В Молдове назначили нового командующего Главного штаба Национальной армии. Им стал полковник Эдуард Охладчук. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Соответствующий указ о назначении был подписан президентом Молдовы Майей Санду. А военному и гражданскому составу нового начальника представил министр обороны Анатол Носатый. Министр поздравил полковника Охладчука с назначением, выразив уверенность в том, что его большой опыт поможет обеспечить эффективное функционирование учреждения."Командующий добавил, что новый начальник Генштаба получит всю поддержку со стороны руководства Минобороны в достижении целей преобразования Национальной армии", - говорится в сообщении ведомства. Полковник Эдуард Охладчук окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла. У него более 30 лет опыта работы в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии, последняя из которых - заместитель начальника Генерального штаба.
https://ru.sputnik.md/20210908/nachalnik-genshtaba-igor-gorgan-snyat-dolzhnosti-44593460.html
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в молдове, молдова, национальная армия, назначение

Назначен новый начальник штаба Национальной армии Молдовы

11:17 08.11.2021 (обновлено: 11:36 08.11.2021)
© Photo : Armata Națională Armata Națională
Armata Națională - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Photo : Armata Națională
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый командующий имеет более 30 лет опыта работы в военной сфере.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В Молдове назначили нового командующего Главного штаба Национальной армии. Им стал полковник Эдуард Охладчук. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Соответствующий указ о назначении был подписан президентом Молдовы Майей Санду. А военному и гражданскому составу нового начальника представил министр обороны Анатол Носатый.
Министр поздравил полковника Охладчука с назначением, выразив уверенность в том, что его большой опыт поможет обеспечить эффективное функционирование учреждения.
"Командующий добавил, что новый начальник Генштаба получит всю поддержку со стороны руководства Минобороны в достижении целей преобразования Национальной армии", - говорится в сообщении ведомства.
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Полковник Эдуард Охладчук окончил Харьковский военный университет, Военный колледж в Бухаресте, а также Международный колледж исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.
У него более 30 лет опыта работы в военной сфере. Охладчук занимал несколько командных должностей в Национальной армии, последняя из которых - заместитель начальника Генерального штаба.
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