https://ru.sputnik.md/20211108/novyy-tip-sertifikat-otnosheniya-ssha-rossiya-situatsiya-covid-46235899.html

Пока все спали: новый тип сертификата, отношения США-Россия и ситуация с COVID

Пока все спали: новый тип сертификата, отношения США-Россия и ситуация с COVID

Новый тип сертификата, отношения США-Россия и ситуация с COVID

2021-11-08T08:47+0200

2021-11-08T08:47+0200

2021-11-08T09:15+0200

россия

сша

сертификат

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Сертификат о вакцинации от COVID-19 в России поменял свою форму и внешний вид, передает РИА Новости. Приказ российского Минздрава опубликован на портале правовой информации."Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в документе.До 1 марта все сертификаты, оформленные по старой системе, автоматически поменяются на портале госуслуг.Сертификаты будут содержать основные данные об обладателе, а также информацию о вакцинации. Также там будут отображаться сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и будет пометка о перенесенном COVID-19. В сертификате предусматривается место для QR-кода.Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации.Как США и Россия могут наладить отношенияСША должны предпринять шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости."Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию РФ", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и других проблемах с США."Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик", - добавила представитель МИД РФ.Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 249 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 249 миллионов 866 тысяч 872. Из них 5 049 016 скончались. Применены свыше 7 248 124 680 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (46 487 808). Следом идут Индия (34 355 509) и Бразилия (21 880 439).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 346 961 случай, в России – 8 651 561 случай заражения, в Турции – 8 233 649, на Украине – 3 218 967, в Румынии – 1 706 882.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 447 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 43 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 8099.

https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnyy-kovid-sertifikat-rabochem-meste-protivorechit-zakonu-ekspert-46211046.html

https://ru.sputnik.md/20211028/ssha-kiev-minskoe-soglashenie-otvet-donbass-45971953.html

https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html

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