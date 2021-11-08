https://ru.sputnik.md/20211108/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ukraina-neprivit-uchitely-otstranyat-rabota-46247752.html

Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы

Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы

Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы

2021-11-08T15:09+0200

2021-11-08T15:09+0200

2021-11-08T15:24+0200

коронавирус

учителя

украина

вакцинация

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На Украине чиновников и сотрудников сферы образования, которые не сделали хотя бы первую прививку от COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.В начале октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса."Сегодня 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам"… Сотрудники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал Ляшко на брифинге в понедельник.Речь идет о сотрудниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений. Ляшко отметил, что сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля.

https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-detey-ot-covid-19-pervoy-vvela-kosta-rika-46215150.html

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учителя, украина, вакцинация