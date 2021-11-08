Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211108/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ukraina-neprivit-uchitely-otstranyat-rabota-46247752.html
Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы
Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы
Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы
2021-11-08T15:09+0200
2021-11-08T15:24+0200
коронавирус
учителя
украина
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45094305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f61de4a54b6922a5ecb87e44eaa0d793.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На Украине чиновников и сотрудников сферы образования, которые не сделали хотя бы первую прививку от COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.В начале октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса."Сегодня 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам"… Сотрудники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал Ляшко на брифинге в понедельник.Речь идет о сотрудниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений. Ляшко отметил, что сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля.
https://ru.sputnik.md/20211106/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-detey-ot-covid-19-pervoy-vvela-kosta-rika-46215150.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45094305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4adf7700f303077d4eeddf0c79baee90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
учителя, украина, вакцинация

Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы

15:09 08.11.2021 (обновлено: 15:24 08.11.2021)
© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccinare anti-COVID în România – doza 3
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Требование также распространяется на сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их структурных подразделений.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На Украине чиновников и сотрудников сферы образования, которые не сделали хотя бы первую прививку от COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
В начале октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
"Сегодня 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам"… Сотрудники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал Ляшко на брифинге в понедельник.
Речь идет о сотрудниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений. Ляшко отметил, что сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.
Вакцинация детей - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2021
Коронавирус
Обязательную вакцинацию детей от COVID-19 первой в мире ввела Коста-Рика
6 ноября, 17:37
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Красносельский находится с рабочим визитом в Москве
15:57Средняя зарплата в Молдове и соседних странах
15:31Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
15:09Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы
14:46Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят
14:20Украина собирается отобрать у России самое главное
13:50На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
13:23Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом
12:55Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
12:36НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят
12:09COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась
11:39Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают
11:17Назначен новый начальник штаба Национальной армии Молдовы
10:51Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
10:26В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы
09:56На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
09:44Гинцбург назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19
09:28Где в Кишиневе 8 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Чебан: как "Молдовагаз" накопил долг перед "Газпромом"
08:47Пока все спали: новый тип сертификата, отношения США-Россия и ситуация с COVID